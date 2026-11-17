Блог | Крым оказался в блокаде: что изменит разрушение Крымского моста

Удар по Крымскому мосту. Несколько коротких замечаний

1. Крымский мост примерно год назад перестал быть сакральной историей для Путина (он начал жить в других виртуальных реалиях, где становится третьим полюсом мира и уничтожает НАТО).. Несмотря на это, россияне все время передавали сигналы: если украинцы ударят по мосту, россияне уничтожат мосты через Днепр. Россияне начали первыми. Теперь разрушение моста, несмотря ни на что, будет иметь и символическое, и практическое значение.

Далее текст на языке оригинала.

2. Крим, де-факто опинився в блокаді. Поромів нема, залізниці нема. Є тільки дорога смерті через, так званий, сухопутний коридор. Тобто там реально буде дуже погана ситуація.

3. ⁠Росіяни в таких випадках просто викидають цей регіон з інформаційної повістки. Так було з Курською областю під час нашої спецоперації, з Білгородом під час блекауту. Так буде із Кримом та Севастополем та окупованими частинами України. В інформпросторі Росії Крим просто зникне. А наших інформаційних сил просто недостатньо.

4. ⁠Удар по мосту вплине на воєнну логістику УВ Днепр. І не дасть можливості росіянам посилити воєнні дії на цьому напрямку. При цьому, обмеження starshield, на жаль, обмежують наші можливості кошмарити трасу "новороссия".