Блог | Крымский мост – не главное блюдо, а вишенка на торте

Призыв для всех, у кого есть разум, а не только сердце

Сегодня эскалация вокруг мостов продолжилась – Россия повредила уже три моста в Киеве.

Когда мы наполовину разрушили Керченский мост накануне встречи Путина с Си и Трампом, я, в отличие от большинства, не столько обрадовался (хотя, конечно, и мне было приятно), сколько начал беспокоиться из-за возможных ответных ударов этого коварного маньяка. Для меня было очевидно, что он попытается разрушить все мосты в Киеве. Наверное, это было понятно не только мне.

Именно поэтому в моих рекомендациях военно-политическому руководству Украины Керченский мост не был первоочередной целью. Он должен был стать вишенкой на торте после уничтожения 85% российских НПЗ. А первоочередными целями должны были стать морские порты и системы снабжения газом всех ТЭЦ в европейской части России.

Что сейчас нужно делать ВСУ?

Во-первых, не действовать эмоционально. Не пытаться использовать весь ракетно-дроновый потенциал для уничтожения железнодорожной части Керченского моста или, например, Крымского моста в Москве. КПД таких ударов будет меньше 90%.

Во-вторых, продолжать направлять львиную долю наших ракет и дронов на НПЗ России. КПД этих ударов будет значительно выше.

Повторяю для всех, кто обладает разумом: если мы будем уничтожать по два НПЗ в сутки, российская экономика, включая ВПК, начнет останавливаться уже в начале декабря, а российская армия может начать терять боеспособность еще до конца этого года.

Прежде всего – из-за дефицита дизельного топлива и авиационного керосина. Бензина тоже, очевидно.

Локомотивы, грузовики, предприятия и военная техника начнут останавливаться не из-за отсутствия денег, а из-за отсутствия топлива. Здесь на первом месте – физика, а не финансы.

Хватит в третий раз наступать на те же грабли, прекращая удары по российской нефтепереработке: сначала из-за предостережений Путина – Салливана – Байдена, затем Путина – Трампа, а теперь – из-за совета (не знаю, кого?) подложить свинью перед поездкой Путина в Китай, на встречу с Си и Трампом.

Это не только отвлекает внимание. Это еще и отвлекает драгоценные ресурсы от главного направления – уничтожения российской нефтепереработки.

Мы должны действовать не сердцем, а головой. Эмоциональная месть за киевские мосты не должна отвлекать нас от удара по главной артерии российской военной машины – ее топливному обеспечению.