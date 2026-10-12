"Критический момент" для России: в НАТО раскрыли масштаб потерь Кремля в войне против Украины за сентябрь – Bloomberg

В сентябре Россия потеряла в Украине более 50 тысяч своих солдат, более половины из них – уничтожены. Боевые потери, понесенные Украиной, – в десять раз меньше.

Такие данные со ссылкой на высокопоставленных чиновников НАТО публикует Bloomberg. Чиновники Альянса подчеркивают: сейчас для Москвы наступил "критический момент".

Россия несет рекордные потери

Высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса в беседе с Bloomberg озвучил имеющуюся у НАТО информацию о потерях России в живой силе.

В сентябре РФ потеряла более 50 тыс. солдат убитыми и ранеными. Это — на порядок больше, чем теряла Украина: по оценкам альянса, за первый месяц осени погибли или получили ранения около 5 тыс. украинских воинов.

Тревожным для Москвы должно было бы стать и соотношение убитых и раненых российских солдат: в сентябре было ликвидировано 28 тыс. оккупантов, то есть более половины от общих потерь.

Собеседник издания объяснил такие потери тем, что Россия упорно продолжает попытки наступления, бросая войска в созданные Украиной "кольцевые зоны", где непрерывно работают беспилотники и артиллерия, а земля плотно заминирована.

Такие потери должны были бы стать тревожным сигналом для Кремля.

"Это повысило ставки для Москвы в критический момент, поскольку глубокие воздушные удары Украины уничтожают нефтеперерабатывающие заводы и центры обработки данных, а украинцы в ходе наземного наступления отбили более 125 квадратных километров территории", – пишет Bloomberg.

С аналогичными выводами на прошлой неделе выступил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер. Он считает, что на пятом году попыток России захватить если не всю Украину, то хотя бы Донбасс, сложилась ситуация, когда российский диктатор не может завершить начатое полномасштабное вторжение, не поставив под угрозу собственную власть в России.

Издание также упомянуло об экономических затратах России на продолжение захватнической войны. К концу 2026 года расходы на оборону достигнут 17 трлн рублей (около 199 млрд долларов) – на 40% больше, чем планировалось при составлении бюджета год назад.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки передали Украине требование Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с украинской делегацией в Майами говорили о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной.

Это происходило практически синхронно с объявлением Трампа о снятии санкций с российского дизельного топлива: президент США отчаянно пытается выставить себя великим переговорщиком, а российского диктатора – "спасителем мира" от резкого подорожания нефти. В последнем, по версии Трампа, "виновата" Украина.