Китай поставляет России надувные копии танков и самолетов для войны против Украины – The Telegraph

Россия закупает в Китае надувные копии танков, самолетов и вертолетов, чтобы обманывать украинскую воздушную разведку и маскировать настоящие военные объекты. Использование таких дешевых макетов стало серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ импортировала из Китая товары по специальному таможенному коду как минимум на 120 миллионов долларов. Об этом пишет The Telegraph.

Сколько Россия тратит на надувные макеты

По данным торгово-аналитической платформы Import Genius, с февраля 2022 года Россия импортировала из Китая товары на сумму не менее 120 миллионов долларов по таможенному коду, который используют китайские производители военных надувных муляжей.

Формально в эту категорию входят и гражданские товары, в частности надувные бассейны и спортивный инвентарь. Однако эксперты отмечают, что такие объемы импорта позволяют поставлять значительное количество военных макетов-приманок.

Ранее Министерство обороны РФ закупало подобные изделия у российского предприятия "Русбал". В то же время китайские поставщики, в частности компания Gauss, предлагают их значительно дешевле и обладают большими производственными мощностями.

Почему Китай может наращивать поставки

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Роберт Толласт отметил, что производство таких макетов не относится к высокотехнологичному оборонному сектору.

Поэтому, по его оценке, возможности Китая по увеличению поставок этой продукции в Россию очень значительны.

Журналисты The Telegraph подчеркивают, что торговля товарами двойного назначения позволяет Пекину официально заявлять о нейтралитете и законности коммерческих операций, одновременно поддерживая российскую армию в обход международных санкций.

Военный аналитик Майкл Кофман подчеркнул, что без масштабной поддержки Китая Россия не смогла бы вести войну более четырех лет и самостоятельно выдерживать такую нагрузку.

Как надувные приманки влияют на войну

В The Telegraph напоминают, что использование ложных целей является стандартной тактикой обеих сторон войны. Украина также применяет макеты военной техники, в частности изготовленные из фанеры.

Однако, по оценке журналистов, масштабы китайского промышленного производства и низкая стоимость резиновых приманок дают Москве заметное преимущество. Это позволяет России истощать украинские средства поражения, заставляя тратить их на ложные цели.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военной логистике российских оккупантов. 23 ноября и в ночь на 24 ноября украинские защитники поразили переправу противника в Донецкой области и место сосредоточения вражеских грузовиков в Брянской области РФ.