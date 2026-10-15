Блог | Киев под двойным ударом: Россия наносит ракетные удары, Вашингтон давит миром – что задумали против Украины?

Безумное давление на Киев. Этим выражением можно охарактеризовать поток событий и новостей, который прямо сейчас обрушивается на украинцев. Воздушная атака агрессора с применением 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и маневрирующих боеприпасов против украинской энергетики и критической инфраструктуры Киева.

Может сложиться впечатление, что определенные геополитические игроки сделали ставку на принуждение Украины к подписанию имитационного мирного соглашения и начали информационно-террористический блицкриг. Где именно планируются подобные спецоперации, мы понимаем – в москве. К сожалению, мы знаем, что жертвами кремлевских манипуляций периодически становятся западные политики, в частности в США. Особенно – во время выборов.

Почва для манипуляций в Вашингтоне сейчас идеальна. Администрация президента США находится в состоянии предвыборной лихорадки. Промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, – это история о том, сохранит ли действующий президент возможность управлять страной через лояльное большинство или проведет оставшуюся часть своего срока в условиях постоянного парламентского сопротивления.

"Мирные соглашения" – это своего рода фишка Дональда Трампа, важная часть его программы. Ему нужно соглашение между Украиной и Россией именно сейчас. Если это невозможно – а повлиять на агрессора ему не удается, – нужна хотя бы имитация "мирного процесса", "фейковое соглашение" или другая иллюзия решения проблемы. Вопросы справедливости, ценностей, здравого смысла и реальной мирной стратегии в этой ситуации подменяются "игрой на публику". Все это мы уже проходили.

В конце февраля 2025 года Дональд Трамп заявлял, что "у Украины нет козырей". Прошло несколько месяцев, и в июле того же года тот же Дональд Трамп предлагал Украине усилить дальнобойные удары по территории россии и даже спросил Владимира Зеленского, смогут ли Силы обороны Украины нанести удар по москве. С тех пор мы дали американскому президенту развернутый ответ на этот вопрос. Теперь Белый дом требует от Украины немедленного прекращения ударов по российским НПЗ. Какой будет следующая серия этого политического шоу?

Один из возможных вариантов: позиция Дональда Трампа может измениться в зависимости от того, что покажут социологические опросы. Сегодня-завтра американская аудитория, большинство которой поддерживает Украину, увидит ужасающие кадры воздушных ударов баллистическими ракетами по киевским многоэтажкам.

Какова будет реакция американцев? Как она отразится на рейтингах демократов и республиканцев? Ключевой вопрос: как именно будет меняться позиция Белого дома после выборов? Не случится ли так, что Дональд Трамп снова призовет украинцев "нанести удар по москве"? Жизнь показывает, что возможно все. Если не углубляться в нюансы внутренней политики США, внешнеполитические заявления американского лидера могут казаться хаотичными, сделанными по принципу "мысль рождается в устах".

Но в этом мире есть сила, приводящая хаос в порядок, – это украинцы. В течение осени украинцев обстреливают не только дронами и баллистическим оружием, но и информационно-психологическими средствами поражения. Война нервов продолжается, но уже ясно: враг проиграет и эту кампанию.

Нам нелегко, но мы демонстрируем стойкость и в тылу, и на фронте, несмотря на любые эмоциональные и политические колебания. Число уничтоженного личного состава противника неуклонно растет. На самых горячих направлениях враг несет катастрофические потери.

Наступит время, когда россия полностью утратит способность вести боевые действия. Тогда и поговорим о мире. А пока – работаем дальше. Мир восхищается нами, а мы продолжаем борьбу. Слава Украине!