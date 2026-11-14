Львиная доля реактивных беспилотников уничтожается именно F-16: Хмара рассказал о критически важном ресурсе ВВС

Украинские истребители F-16 играют важную роль в противодействии российским реактивным беспилотникам. Для эффективного выполнения этих задач Воздушным силам необходимы дополнительные 20-мм боеприпасы для авиационных пушек.

Украина обсуждает с Канадой возможность ускорить поставки таких снарядов, а также усиление противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей. Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара после разговора с министром обороны Канады Дэвидом Макгинти.

Почему Украине нужны боеприпасы для F-16

Евгений Хмара поблагодарил Канаду за вклад в закупку критически важных ракет PAC-3 через механизм JUMPSTART. Эти ракеты должны усилить защиту Украины от российских баллистических ударов.

Отдельно министры обсудили поставки боеприпасов для пушек истребителей F-16 и шаги, которые помогут ускорить следующую поставку.

"Львиная доля реактивных беспилотников уничтожается именно нашими F-16. 20-мм боеприпасы для самолетов – критически важный ресурс. Важно максимально оперативно получать поставки, сокращать сроки и процедуры", – подчеркнул Хмара.

Украина усиливает дальнобойные операции

Во время разговора стороны также уделили внимание потребностям для масштабирования операций Сил обороны Украины.

По словам Хмары, Украина наращивает асимметричные действия против российских войск и усиливает дальнобойные операции по объектам, работающим на войну против нашего государства.

"Наращиваем асимметричные действия против врага. Усиливаем наши операции deep strike по объектам, работающим на войну против Украины, в частности предприятиям, где производится российское вооружение", – отметил министр.

Украина призывает партнеров закупать украинские дроны

Хмара также проинформировал канадского коллегу о ситуации на поле боя и усилиях Украины по созданию преимущества в использовании дронов.

Беспилотники нужны Силам обороны для широкого спектра задач – как боевых, так и логистических. Поэтому Украина призывает международных партнеров сосредоточить поддержку на закупке эффективных украинских дронов для войска.

Как сообщал OBOZ.UA, средний показатель сбития российских беспилотников типа "Герань-4" за последние три месяца составляет почти 60%. Во время отражения отдельных атак украинские защитники уничтожали до 80% реактивных дронов. Важную роль в борьбе с такими воздушными целями играет тактическая авиация, в частности самолеты F-16, Mirage и МиГ-29.