Лицензия на производство Patriot для Украины заблокирована в Пентагоне: журналист узнал подробности

Процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет для системы ПВО Patriot по-прежнему заблокирован в министерстве обороны США. Документы уже готовы, но лежат без движения на столе у одного из заместителей министра обороны США.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу. Он сослался на два источника в Пентагоне.

Что об этом известно

Источники журналиста утверждают, что документы для выдачи лицензии уже собраны, но до сих пор не оформлены, несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет согласовали этот вопрос еще в октябре.

Дальнейшее оформление документации задерживается на уровне заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения Майкла Даффи.

В Пентагоне эту информацию пока никак не комментируют.

Сообщение Алекса Рауфоглу. Источник: скриншот

О чем речь

Алекс Рауфоглу напомнил, что президент США Дональд Трамп еще в июле, по время встречи с президентом Владимиром Зеленским, лично заявлял, что США согласны предоставить Украине лицензию на производство боеприпасов для систем ПВО Patriot.

Правда, затем Трамп говорил, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей соответствующей лицензии.

Так или иначе, в сентябре Владимир Зеленский утверждал, что Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Речь идет о ракетах PAC-2 GEM-T для Patriot – их проще производить, чем более современные РАС-3.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты и Украина уже ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.