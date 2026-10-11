Легли десятки сервисов: атакован третий дата-центр "Яндекса" в России, вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В ночь на 11 октября Силы обороны атаковали очередной, уже третий дата-центр российского "Яндекса" – в городе Владимир. После прилетов на объекте вспыхнул мощный пожар, город затянуло дымом.

Недоступны более 80 сервисов компании, работа дата-центра остановлена. Об этом пишет российское независимое издание ASTRA.

Атакован очередной дата-центр "Яндекса"

С ночи в сети начали появляться кадры из Владимира, зафиксировавшие звуки пролетов дронов, работу ПВО, взрывы и последовавший за ними пожар.

Целью атаки стал дата-центр "Яндекса", расположенный в этом городе: на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Момент прилета. Источник: ASTRA

"OSINT-аналитик ASTRA, проанализировав фото, пришел к выводу, что загорелся дата-центр "Яндекса", который расположен в микрорайоне Энергетик города Владимир", – отмечено в сообщении.

Кадр из Владимира. Источник: ASTRA

Анализ ASTRA

Анализ ASTRA

В Exilenova+ отметили, что объект имеет мощность 50 МВт и рассчитан на 2 880 IT-стоек. Мощность 50 МВт и рассчитан на 2 880 IT-стоек, что подчеркивает масштаб инфраструктуры компании.

Россияне пожаловались, что Ленинский район города из-за пожара затянуло дымом.

Часть города утопает в дыму. Источник: ASTRA

Часть города утопает в дыму. Источник: ASTRA

Работа дата-центра остановлена, лежат десятки сервисов

В "Яндексе" заявили о масштабном сбое и нарушении электропитания в зоне доступности ru-central1-a.

Работа центра полностью остановлена. При этом, как следует из сообщения, Украина нанесла удар с ювелирной точностью: в компании утверждают, что никто не пострадал. А вот Россия, начавшая то, что в российском минобороны цинично назвали "цифровым детоксом", била по украинским дата-центрам среди бела дня, убивая гражданских.

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Работа дата-центра во Владимире остановлена

"Из разных регионов России поступают сообщения о сбоях в сервисах и приложениях "Яндекса", например в Ростове отметили, что не работают приложения "Яндекс Такси" и потому не отображаются доступные водители на линии", – отмечает ASTRA.

Недоступны более 80 сервисов "Яндекса", в том числе "Яндекс Дом", "Яндекс Музыка", "Яндекс Про", в котором регистрируются водители такси и курьеры, "Телемост", а также полный спектр облачной инфраструктуры Yandex Cloud.

"С проблемами столкнулись и сотрудники службы поддержки компании. "У нас специальная программа есть, она легла, и рабочие сервисы не работают. Самое забавное, что я даже баг-репорт отправить не могу", – отмечает один из сотрудников. По его словам, оплата за его работу сдельная, поэтому он теряет деньги в ожидании", – пишет издание "Осторожно, новости".

Сбой задел более 80 сервисов "Яндекса". Источник: скриншот

Среди сервисов, которые перестали работать после атаки:

вычисления и сеть: Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, Application & Network Load Balancers, Cloud DNS.

Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, Application & Network Load Balancers, Cloud DNS. базы данных и хранение: Object Storage, Managed Service for PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, Valkey, YDB, OpenSearch.

сервисы ИИ и аналитики: YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens, SpeechSense, Yandex AI Studio.

YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens, SpeechSense, Yandex AI Studio. разработка и безопасность: Managed Service for GitLab, SourceCraft, Identity Hub, Key Management Service, SmartCaptcha, Smart Web Security, SIEM.

Managed Service for GitLab, SourceCraft, Identity Hub, Key Management Service, SmartCaptcha, Smart Web Security, SIEM. корпоративные инструменты: Tracker, Wiki, Forms, Cloud Desktop, Yandex Search API, Cloud Console и Billing.

Примечательно, что после ударов по первым двум дата-центрам, в Рязанской области в и Калуге, в "Яндексе" решили пойти по проторенной маркетплейсами "Озон" и Wildberries дорожке – и добавили атаки дронов в перечень форс-мажоров, освобождающих компанию от ответственности

Как сообщал OBOZ.UA, 8 октября дроны впервые атаковали дата-центры российского "Яндекса" в Рязанской области. Тогда массово вышли из строя сайты кремлевских пропагандистов.

На следующий день прилетело по дата-центру в Калуге: он был поврежден.