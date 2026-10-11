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Легли десятки сервисов: атакован третий дата-центр "Яндекса" в России, вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Лилия Рагуцкая

Момент попадания в дата-центр "Яндекса".

Источник: ASTRA

В ночь на 11 октября Силы обороны атаковали очередной, уже третий дата-центр российского "Яндекса" – в городе Владимир. После прилетов на объекте вспыхнул мощный пожар, город затянуло дымом.

Недоступны более 80 сервисов компании, работа дата-центра остановлена. Об этом пишет российское независимое издание ASTRA.

Атакован очередной дата-центр "Яндекса"

С ночи в сети начали появляться кадры из Владимира, зафиксировавшие звуки пролетов дронов, работу ПВО, взрывы и последовавший за ними пожар.

Целью атаки стал дата-центр "Яндекса", расположенный в этом городе: на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Момент прилета.

Источник: ASTRA

"OSINT-аналитик ASTRA, проанализировав фото, пришел к выводу, что загорелся дата-центр "Яндекса", который расположен в микрорайоне Энергетик города Владимир", – отмечено в сообщении.

Кадр из Владимира.

Источник: ASTRA

Анализ ASTRA

Анализ ASTRA

В Exilenova+ отметили, что объект имеет мощность 50 МВт и рассчитан на 2 880 IT-стоек. Мощность 50 МВт и рассчитан на 2 880 IT-стоек, что подчеркивает масштаб инфраструктуры компании.

Россияне пожаловались, что Ленинский район города из-за пожара затянуло дымом.

Часть города утопает в дыму.

Источник: ASTRA

Часть города утопает в дыму.

Источник: ASTRA

 

Работа дата-центра остановлена, лежат десятки сервисов

В "Яндексе" заявили о масштабном сбое и нарушении электропитания в зоне доступности ru-central1-a.

Работа центра полностью остановлена. При этом, как следует из сообщения, Украина нанесла удар с ювелирной точностью: в компании утверждают, что никто не пострадал. А вот Россия, начавшая то, что в российском минобороны цинично назвали "цифровым детоксом", била по украинским дата-центрам среди бела дня, убивая гражданских.

Публикация в официальном Tel...

Источник: скриншот

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Работа дата-центра во Владимире остановлена

"Из разных регионов России поступают сообщения о сбоях в сервисах и приложениях "Яндекса", например в Ростове отметили, что не работают приложения "Яндекс Такси" и потому не отображаются доступные водители на линии", – отмечает ASTRA.

Недоступны более 80 сервисов "Яндекса", в том числе "Яндекс Дом", "Яндекс Музыка", "Яндекс Про", в котором регистрируются водители такси и курьеры, "Телемост", а также полный спектр облачной инфраструктуры Yandex Cloud. 

"С проблемами столкнулись и сотрудники службы поддержки компании. "У нас специальная программа есть, она легла, и рабочие сервисы не работают. Самое забавное, что я даже баг-репорт отправить не могу", – отмечает один из сотрудников. По его словам, оплата за его работу сдельная, поэтому он теряет деньги в ожидании", – пишет издание "Осторожно, новости".

Сбой задел более 80 сервисов "Яндекса".

Источник: скриншот

Среди сервисов, которые перестали работать после атаки: 

  • вычисления и сеть: Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, Application & Network Load Balancers, Cloud DNS.
  • базы данных и хранение: Object Storage, Managed Service for PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, Valkey, YDB, OpenSearch.
  • сервисы ИИ и аналитики: YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens, SpeechSense, Yandex AI Studio.
  • разработка и безопасность: Managed Service for GitLab, SourceCraft, Identity Hub, Key Management Service, SmartCaptcha, Smart Web Security, SIEM.
  • корпоративные инструменты: Tracker, Wiki, Forms, Cloud Desktop, Yandex Search API, Cloud Console и Billing.

Примечательно, что после ударов по первым двум дата-центрам, в Рязанской области в и Калуге, в "Яндексе" решили пойти по проторенной маркетплейсами "Озон" и Wildberries дорожке – и добавили атаки дронов в перечень  форс-мажоров, освобождающих компанию от ответственности

Как сообщал OBOZ.UA, 8 октября  дроны впервые атаковали дата-центры российского "Яндекса" в Рязанской области. Тогда массово вышли из строя сайты кремлевских пропагандистов.

На следующий день прилетело по дата-центру в Калуге: он был поврежден.

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