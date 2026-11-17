Мадяр заявил, что дрон упал в 300 метрах от вокзала Мукачево: Венгрия временно приостановит железнодорожное сообщение с Украиной

17 ноября Россия атаковала дроном Мукачево, что в Закарпатье. Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр отметил, что российский беспилотник упал неподалеку от железнодорожного вокзала.

В связи с этим железнодорожное движение между Венгрией и Украиной будет приостановлено на два дня. Об этом Мадяр отметил в публикации на странице Facebook.

Что известно

Страна-агрессор Россия атаковала Мукачево днем 17 ноября. Дрон упал в 300 метрах от железнодорожного вокзала, сообщил Петер Мадяр. Из-за этого пришлось эвакуировать венгерский экипаж поезда, прибывавшего из Венгрии. Из-за этого венгерский премьер объявил о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией на два дня – 17 и 18 ноября.

"Недавно в Закарпатье, в 300 метрах от железнодорожного вокзала Мукачево, разбился российский беспилотник. Венгерский экипаж поезда, прибывавшего из Венгрии, эвакуировали. Железнодорожное движение между Венгрией и Украиной будет приостановлено сегодня и завтра", – написал Мадяр.

В Мукачевском городском совете призвали жителей громады не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

"Призываем жителей громады не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях или других безопасных местах до официального сообщения об отбое", – говорится в сообщении.

Кроме того, напомнили о запрете публиковать в социальных сетях фото и видео работы сил противовоздушной обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером в понедельник, 16 ноября, российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.