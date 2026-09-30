Маскировка не помогла: украинские военные уничтожили три танка противника за один раз. Видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. На этот раз военные подразделения Национальной гвардии Lasar’s Group за один выезд уничтожили три танка противника, которые россияне пытались замаскировать в 65 километрах от линии боевого столкновения.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко. Он также опубликовал в Telegram-канале видео удачной операции.

Что известно

Оккупанты замаскировали свою технику на расстоянии 65 км от линии боевого столкновения на Александровском направлении. Они закопали ее в землю и соорудили укрытие, однако это не помогло.

"Три танка за один заход: операция Lasar’s Group НГУ в 65 км от линии боевого соприкосновения", – говорится в материале.

Пивненко подчеркнул, что хотя вражеские танки стали редкостью на поле боя, но даже сейчас они есть среди целей, уничтоженных нашими дронами.

Один из таких ярких примеров работы "Лазаров" против танков можно увидеть на видео.

Командующий Национальной гвардией отметил, что наши аналитики разведки получили данные о скоплении танков от аэроразведки смежных подразделений. На основе этой информации был спланирован вылет ударных дронов.

"Дроны Lasar’s Group проникли вглубь вражеских позиций и нанесли удары по технике", – написал Пивненко.

В результате удалось уничтожить три танка еще до того, как оккупанты успели их задействовать.

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