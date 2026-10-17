"Мастерская работа": украинские дронщики сбили второй российский вертолёт за неделю. Видео

Операторы дронов 115-й отдельной механизированной бригады во второй раз за неделю поразили российский вертолёт. К результативной операции присоединились пилоты зенитного ракетного дивизиона "Прибыльцы".

Об этом сообщили в 115-й отдельной механизированной бригаде. Там же опубликовали соответствующее видео.

Украинские дронщики во второй раз за неделю поразили российский вертолёт

Дроноводители 115-й отдельной механизированной бригады сообщили об очередном поражении российского вертолета. По информации военных, это уже второй такой результат за неделю.

К операции присоединились операторы зенитного ракетного дивизиона "Прибульцы". Военные подчеркнули профессионализм пилотов, выполнивших задание.

"Можем и повторим! Ювелирная работа, железная выдержка, боевой дух… Иногда то, что для кого-то считается трудным и невозможным, для пилотов ЗРДн "Прибульцы" — обычный день", — отметили в подразделении.

Бойцы подчеркнули, что результат стал возможен благодаря слаженной работе и выдержке операторов. В подразделении также отметили, что задачи, которые могут казаться сложными, для пилотов "Прибульцев" являются частью боевой работы.

Украинские дронары сбили вто... Источник: Скриншот Развернуть

Украинские дронщики сбили вт... Источник: Скриншот Развернуть

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