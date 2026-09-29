"Мне за твое убийство еще денег дадут": российские оккупанты запустили волну террора в РФ после возвращения из Украины

Российские захватчики – как действующие военнослужащие, так и "ветераны СВО" – сегодня стали настоящим пугалом у себя дома. Чудом выжившие в зоне боевых действий в Украине военные преступники устроили настоящий террор: количество совершенных ими преступлений в тыловых городах РФ растет с каждым днем. Причина – полная безнаказанность.

Как так получилось – читайте в материале OBOZ.UA.

Карт-бланш для преступников

Вернувшиеся с войны в Украине российские оккупанты совершают множество тяжких и особо тяжких преступлений уже на территории РФ. И речь не о тех серийных убийцах или маньяках, которыми давно занимаются криминологи. Это уже новая категория, которую "взрастил" Кремль, развязав преступную войну.

С каждым годом с начала полномасштабного вторжения в Украину "героям СВО" делают все больше поблажек, одним росчерком пера меняя законодательство.

Сегодня в России "индульгенцию" получают самые жестокие преступники, совершившие убийства и изнасилования, в том числе детей. Уголовные же дела, по информации российских адвокатов, "повально" приостанавливают или прекращают.

То есть убил, задержали – по законодательству страны-агрессора прямо в СИЗО можешь подписать контракт. То есть, даже без судебного рассмотрения.

Необходимость восполнения потерь российских оккупационных войск и соответствующие решения властей запустили сумасшедший рост преступлений, которые совершают "герои СВО" уже непосредственно против своих соотечественников.

Яркое подтверждение "новой психологии" тому произошло в Новосибирске. Жительница этого города в TikTok рассказала, как с ней попытался "познакомиться" парень.

Она была в наушниках. Выключила музыку, а парень думал, что она его не слышит, и озвучивал все, что у него было на уме, преследуя ее. В какой-то момент он сказал: "Я тебя убью и мне за это ничего не будет. Потому что я тебя убью и пойду на СВО. И мне за твое убийство еще денег дадут".

Мешканка Новосибірська, якій... Источник: скриншот із відео Развернуть

Как видим, в России неотвратимость наказания перестала работать в качестве сдерживающего фактора для потенциальных преступников.

Война все спишет?

Российские суды очень лояльно относятся к совершим преступления на территории РФ военнослужащим и "ветеранам". Полученные ими награды, как и собственно участие в преступной войне, расценивают как смягчающие обстоятельства.

Вот только несколько последних примеров.

Россиянин Сергей Т. завербовался на войну из колонии, отслужил, получил помилование и приехал жить в Москву. Мужчина решил отметить день зарплаты. Возле магазина он встретил молодую женщину, которая рассказала, что ее выгнал муж, и позвал к себе.Во время застолья проснулся от шума администратор "рабочего дома", где жил оккупант, и потребовал выгнать женщину. Когда Сергей попытался выпроводить гостью, началась ссора – тогда он сильно избил женщину, выкинул из подъезда и оттащил к мусорным бакам. Там его и задержали подъехавшие полицейские. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Бывшего военнослужащего армии РФ приговорили всего к шести годом колонии. Суд учел его участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь же он может в любой момент снова отправиться на войну.

А вот оккупанту из Дагестана награды и вовсе помогли избежать наказания за совершенное им убийство. Осенью 1993 года Руслан Абдурахманов вышел из колонии, где отсидел год за оборот наркотиков. В поезде он познакомился с москвичкой Ириной. Пара начала встречаться у подруг женщины в квартирах с богатыми интерьерами, одну из которых мужчина решил ограбить, а женщину – убить.

Через семь лет Руслан снова попал в колонию на 15 лет – за убийство и разбой в другом регионе. В 2015 году он вышел на свободу, а в 2022-м попал под мобилизацию. На третий год службы в рядах РОВ он получил ранение и был отправлен в Приморье, где его и задержали за раскрытое спустя 32 года убийство Ирины. Как оказалось, он стер тогда не все свои отпечатки.

В итоге Руслана этапировали в Москву. В суде выяснилось, что за время службы он получил три награды: медаль участника "СВО", медаль за воинскую доблесть II степени и медаль за храбрость II степени.

Руслан Абдурахманов у залі суду Источник: скриншот із відео

Тимирязевский районный суд учел это как основание для прекращения дела и снятия всех обвинений. Оккупанта освободили и даже не стали рассматривать иск о компенсации вреда.

Замкнутый круг

Российская криминальная хроника пестрит сообщениями о преступлениях "героев СВО" и о том, как они избегают наказания. При этом из-за решетки в России выпускают в том числе осужденных по самым тяжким статьям УК.

Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима за организацию убийства своего бывшего бизнес-партнера, который был застрелен осенью 2023 года в Перми.Недавно стало известно, что Шардаков контракт с МО РФ и отправился на фронт. После этого его условно освободили от отбывания наказания, а контроль за ним передали командованию воинской части. На войну ранее отправился и другой фигурант дела – Роман Широков. Он заключил контракт в марте 2025 года.

Семья убитого пыталась предотвратить освобождение организатора убийства, однако ни обращение в Следственный комитет РФ, ни одиночные пикеты не дали результата. И такое происходит повсеместно.

Брат вбитого бізнесмена вийш... Источник: Idel.Реалії Развернуть

Количество преступлений, совершенных "освободителями" у себя дома, неуклонно растет. Рассчитывать же на справедливый суд родственникам жертв не приходится: и убийцам, и насильникам дают возможность "смыть кровью грехи" – отправиться воевать против Украины. В случае же если выживут, совершение ими нового преступления в РФ практически неизбежно. Замкнутый круг.