Минус оккупант каждые две минуты: "Мадяр" рассказал о рекорде СБС по ликвидации захватчиков

Воины Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины 5 ноября установили новый абсолютный суточный рекорд поражения личного состава врага. За сутки пилоты ликвидировали или ранили 751 российского военного – по одному каждые 2 минуты.

Об этом утром 6 ноября заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. Он добавил, что в среднем в ноябре операторы СБС ежедневно поражают 2219 целей – то есть по захватчикам результативно прилетает каждые 39 секунд.

Пилоты СБС установили новый рекорд суточной "денацификации"

Чтобы описать, что устроили пилоты СБС для оккупантов накануне, "Мадяр" использовал выразительный фразеологизм: "фарш-машина".

"Фарш-машин от Птахов СБС: 751 хробаку (так Бровди называет российских оккупантов, пришедших в Украину с войной. – Ред.) за сутки. 5 ноября пилоты СБС обновили пиковую отметку утилизации живой силы противника за 24 часа – по 1 хробаку каждые 2 минуты суток", – озвучил "интересную математику" Бровди.

Речь идет и о ликвидированных (269 россиян), и о раненых оккупантах.

Предыдущий рекорд по поражению живой силы врага, напомнил он, СБС установили 1 ноября: тогда было ликвидировано или ранено 708 оккупантов.

В целом с начала ноября пилоты СБС значительно нарастили темпы "денацификации" врага.

В среднем ежесуточно с 1 по 6 ноября благодаря украинским пилотам вражеская армия теряла по 685 солдатов. В целом же каждый день эффективно поражались в среднем 2219 целей. То есть по врагу результативно прилетало каждые 39 секунд.

К 08:05 6 ноября количество безвозвратных и санитарных потерь врага в этом месяце, обеспеченных только СБС, превысило 3 505 человек. Также поражено более 11 400 вражеских целей.

Еще до завершения ноября "Мадяр" обещает новый рекорд: 1000+ захватчиков за сутки только подразделениями возглавляемого им рода войск.

Он подчеркнул, что по состоянию на 08:05 на онлайн-табло СБС "Подсчитайка" уже 3505 единицы живой силы врага безвозвратными и санитарными потерями и более 11400 вражеских целей.

"Тысячка червей в сутки в исполнении Птиц СБС случится еще в ноябре, судя по всему. И это указывает на беспрецедентное наращивание противником численности живой силы на фронте, – попер комбайн плохо скрытой мобилизации болотных. 71% потерь (2489 из 3505-ти) – на Добропольском и Гуляйпольском направлениях. Мы выстоим. Москва ляжет", – написал "Мадяр".

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