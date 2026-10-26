Блог | Мой мирный план для Украины

Я написал мирный план. Основные положения таковы.

Боевые действия немедленно останавливаются.

До 1 декабря российские войска и все незаконно оказавшиеся на международно признанной территории Украины с 2014 г. покидают нашу землю, включая Крым и особенно Севастополь. Украина в особом порядке решит, кому можно будет вернуться, индивидуально.

Немедленно удаляются все (про)российские элементы из Приднестровья, Украина осуществляет контроль над этим процессом до его завершения и полной стабилизации территории.

Прилегающие к Украине регионы РФ (включая Краснодарский край) и Беларуси объявляются демилитаризованной зоной, где допускается присутствие только полицейских и спасателей. За порядком следит международная администрация со штаб-квартирой в Харькове.

В кратчайшие сроки происходит обмен военнопленными "всех на всех". Кроме этого, Россия немедленно и без условий освобождает всех удерживаемых гражданских лиц, возвращает всех украденных детей, выпускает политических заключенных – граждан РФ и Беларуси – согласно предоставленному Украиной списку.

Россия и Беларусь выдают всех военных преступников, которых мы обозначим, для осуществления правосудия и справедливого наказания.

Россия заплатит Украине минимальную компенсацию ущерба в размере 1 трлн долларов США (нормально же будет?). Точная сумма компенсаций свыше 1 трлн будет определена в ходе переговоров.

Компенсация со стороны Беларуси и другие (включая политические) параметры урегулирования будут предметом обсуждения. До его окончания Мозырский НПЗ и "Беларуськалий" переходят под контроль Украины.

Вилла Путина в районе Геленджика, все сопутствующие бизнесы, а также российские базы и исследовательские суда в Антарктиде, передаются на баланс Харьковского университета в порядке моральной компенсации за разрушенные здания и все остальные злодеяния России. На поддержание имущественных комплексов, техники и оборудования в надлежащем состоянии, оплату коммунальных услуг, персонала и продолжение исследований направляются доходы от подконтрольных РФ долей (Транснефть, Роснефть, Лукойл и связанные структуры) в Каспийском трубопроводном консорциуме.

Абхазия передается абхазской разведке. В качестве поощрения за инсинуации.

Южная Осетия переименовывается в Восточную Флориду, Украина признает ее в качестве утерянного штата США, вместе с Восточной Джорджией.

Кроме этого, я пунктиром набросал несколько приложений относительно НАТО, ЕС, общей архитектуры безопасности, параметров демилитаризации РФ, демонтажа российского авторитарного режима, модальностей экономического взаимодействия и постепенной отмены санкций (они ж должны как-то деньги зарабатывать, чтобы нам компенсацию выплачивать), контуров дополнительных международных гарантий безопасности Украины, а также набор гуманитарных требований к РФ.

Базово прочерчен принцип лояльного отношения Украины к праву российских территорий и групп населения на самоопределение, с условием: поддержка после выполнения наших разумных требований по военным преступникам и компенсациям.

Ну, и по мелочи.

Поскольку контуры плана опубликованы прямо здесь, можно утверждать, что российская сторона с ним знакома, как и основные центры принятия решений в США, Европе и Китае.

Дело за малым – найти чуточку денег и заказать пару публикаций в глобальных большевистских медиа. И потом всем рассказывать, что именно я остановил ядерный апокалипсис и предложил четкое видение урегулирования. Которое безответственные политики под давлением вормонгеров отвергли!...

"Мирных планов" примерно такого же статуса – вагон и маленькая тележка. Каждый уважающий себя джентльмен с амбициями должен иметь парочку мирных планов. Особенно – пытающийся замылить свое сотрудничество с кремлевскими людоедами.

Факт в том, что переговорных треков всегда несколько. И ткань реального мирного плана рождается не из публикаций в большевистских медиа.

Прямо сейчас ряд уточнений в этот план внесли путем воспламенения завода "Энергия" в Ельце (Липецкая область), развивая мысль, ранее обозначенную на заводе "Протон" в Орле. Параллельно разминали каучук в Тольятти и Омске – для обеспечения должной гибкости.

Неусыпный контроль над орфографией и пунктуацией текста осуществляют СБС. Позавчера (23 октября) они исправили рекордное число ошибок – 701, причем 336 – безвозвратно. Такими темпами общее число исправленных Силами обороны Украины ошибок российской стороны по итогам октября приблизится к 50000, из них половина – безвозвратных. Безумная цена за амбиции злых дедушек.

В целом мы рутинно проходим сезон переговоров.

Товарищ Маск вчера наглядно показал: в такой период слова мало что значат и даже богатейшего человека планеты могут заставить взять публичную ответственность на себя, если это кому-нибудь нужно. Поэтому не надо дергаться от каждой реплики.

Концентрируемся на главном.

Гуляем, пока позволяет погода. Завариваем чай с коньяком и ромом, делаем бутерброды, готовимся созерцать итоги выборов в Сербии и Бразилии, а также первый раунд в Болгарии.