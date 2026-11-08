Морская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известно

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины успешно высадились на левобережье Херсонщины и закрепились на занятых рубежах. Сейчас они продолжают продвигаться вглубь оккупированной территории.

Об этом в интервью проекту "Радіо Свобода. Крим.Реалії" рассказал начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковник Алим Керимов. Он также объяснил, как изменилась тактика российских войск на Херсонском направлении.

Полковник Алим Керимов во вр... Источник: Скриншот Развернуть

По словам Керимова, украинские морпехи удерживают позиции на левом берегу Днепра и в островной зоне.

"У нас в целом много позиций на левом берегу, на которых ротации проводятся на постоянной основе. И мы продвигаемся во всей этой островной зоне и в целом будем, прямо скажем, в каком-то населенном пункте на левом берегу", – рассказал военный.

Полковник не стал называть населенный пункт, где украинским военным удалось закрепиться, или уточнять, насколько далеко они продвинулись.

Морские пехотинцы ВСУ во вре... Источник: Скриншот Развернуть

Он отметил, что морпехи не только удерживают занятые рубежи, но и продолжают штурмовать позиции врага.

"Я бы сказал, что они одновременно удерживают рубежи и позиции там, где находятся, и в то же время продвигаются, штурмуют позиции противника и, соответственно, углубляются на территорию противника, занимая определенные нами позиции. То есть они провели ротацию, закрепились на левом берегу, продвинулись, закрепились, соответственно, передали позицию, продвинулись дальше", – объяснил начальник штаба бригады.

Украинские военные передвига... Источник: Скриншот Развернуть

Как изменилась тактика российских войск

По словам Керимова, российские войска существенно сократили количество штурмов на Херсонском направлении. Если в 2025 году украинские военные фиксировали до 700 таких выходов, то сейчас – около 150–200 в год.

Менее активным стало и движение российских лодок. В прошлом году зафиксировали около 200 выходов, тогда как за первые шесть месяцев текущего года – всего 22.

"Кроме штурмовых действий, было и движение лодок – у нас насчитали около 200 выходов за тот год, а сейчас за полгода – примерно 22 выхода лодок противника", – отметил Керимов.

В то же время противник усиливает применение артиллерии, авиации и FPV-дронов. Российские войска используют беспилотники не только для ударов по военным позициям, но и для атак на мирное население Херсонщины.

Только за август 30-й корпус морской пехоты зафиксировал более 26 тысяч ударов дронами.

Керимов объясняет такое изменение тактики неудачными попытками продвижения российских войск. По его словам, противник переходит к так называемому "гибридному наступлению", сосредотачиваясь на дистанционных ударах и терроре мирного населения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Херсонском направлении российские войска пытаются воспользоваться туманом, чтобы форсировать Днепр и высадиться на островах в его устье. Для этого оккупанты отправляют небольшие группы по двое-трое военнослужащих, которые, однако, несут потери. Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" объяснял, что такими действиями противник стремится создать дополнительные проблемы для украинских защитников и заставить их отвлекать силы и ресурсы на противодействие этим попыткам.