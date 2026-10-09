Москва и область подверглись атаке дронов и воздушных шаров: самолет Путина не может приземлиться. Видео

Москва и Московская область РФ в пятницу, 9 октября, оказались под атакой беспилотников и небольших воздушных шаров. В столице России работала противовоздушная оборона, а из-за угрозы для авиации ограничили работу четырех московских аэропортов. Самолет российского диктатора Владимира Путина не может приземлиться.

Об этом сообщил Telegram-канал "Астра", а также пишут российские паблики. Отмечается, что из-за закрытия московских аэропортов в зоне ожидания вблизи Москвы находятся четыре самолета летного отряда "Россия", который обеспечивает перевозку президента РФ воздушным транспортом.

По данным мониторинговых каналов, Москву и область атакуют беспилотники и малые воздушные шары (МВС), по которым работает российская противовоздушная оборона. Жители южных районов российской столицы сообщают о звуках взрывов и работе ПВО.

Так, о взрывах сообщали жители Капотни, Кузьминок, Люблина, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисова, Текстильщиков, Нагатинского Затона и других районов Москвы.

Все московские аэропорты ограничили работу

Из-за угрозы со стороны беспилотников ограничили работу всех четырех московских аэропортов – Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. Росавиация сообщила о введении плана "Ковер", который предусматривает ограничение движения воздушных судов в случае угрозы безопасности полетов.

Российские паблики отмечают, что самолеты, направлявшиеся во Внуково, перенаправляются на запасные аэродромы. Накануне три московских аэропорта – Домодедово, Внуково и Жуковский – также были закрыты в течение всей ночи из-за налета беспилотников.

Самолет Путина не может приземлиться в Москве

Местные паблики сообщили, что на фоне ограничений в работе аэропортов вблизи Москвы кружат четыре самолета летного отряда "Россия". Три из них летят из Туркменистана, где накануне завершился визит Путина.

Отмечается, что из-за закрытия московских аэропортов самолет российского диктатора не может приземлиться в столице РФ.

"Где и когда приземлится президент – загадка", – говорится в сообщении.

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Воздушные шары сбивали и над Ярославской областью

Российские каналы также сообщают о сбивании небольших воздушных шаров над Ярославской областью. Таким образом, атака происходит не только на столицу РФ.

Россияне пишут, что таким образом Украина стремится заблокировать воздушное пространство РФ. Они ссылаются на предыдущие заявления Владимира Зеленского о возможности создания проблем для российской авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на российские террористические обстрелы. Также Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы получить дополнительную поддержку для нашей противовоздушной обороны.