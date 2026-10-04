"Москва падет": сколько энергетических узлов в России и на оккупированной территории поразили ВСУ за три месяца. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать объекты на временно оккупированных Россией территориях. В частности, электрические подстанции и узлы.

За последние три месяца (с 6 июля по 3 октября 2026 года) Силы беспилотных систем поразили 456 подобных объектов на ВОТ и в РФ. Об этом в своём Telegram-канале написал командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр").

"Операция „Крымский рубильник off": поражено +44 энергоузла в Крыму, на юге и востоке на временно оккупированных территориях. За три месяца проведения операции было поражено 456 энергоузлов на оккупированных территориях и в РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди результативно отработанных в течение последних 10 суток "Птахами" СБС энергоузлов 17 объектов в Крыму, 14 – на оккупированных территориях Донецкой обл., 5 – на временно оккупированных территориях Луганской области, 6 – на временно оккупированных территориях Запорожской области, по одному в Харьковской и Херсонской областях.

А именно:

– Электроподстанция ПС 500 кВ "Победа", НП Прохладное, Луганская обл.

– ПС 330 кВ "Чайкино", НП Макеевка, Донецкая обл.

– ПС 330 кВ "Першоконстантиновка", Херсонская обл.

– ПС 330 кВ "Островская", НП Кият, АР Крым.

– ПС 330 кВ "Заря", НП "Афины", Донецкая обл.

– ПС 330 кВ "Западно-Крымская", НП Карьерное, АР Крым.

– ПС 220 кВ "Смолянка", НП Донецк.

– ПС 220 кВ "Красноперекопск", НП Яни-Капу, АР Крым.

– ПС 220 кВ "Сода", НП Яни-Капу, АР Крым.

– ПС 110 кВ "Почтовый ГПП-1", НП Донецк.

– ПС 110 кВ "Северная", НП Донецк.

– ПС 110 кВ "Привольное", АР Крым.

– ПС 110 кВ "Стила", НП Докучаевск, Донецкая обл.

– ПС 110 кВ "Засядько", НП Донецк.

– ПС 110 кВ "Засядько" (повторно), НП Донецк.

– ПС 110 кВ "Северная", НП Донецк.

– ПС 110 кВ "Нижнегорск", АР Крым.

– Электроподстанция 35 кВ "Славянское", АР Крым.

– ПС 35 кВ "Черноморское", АР Крым.

– ПС 35 кВ "Медведево", АР Крым.

– ПС 35 кВ "Красносельская", АР Крым.

– ПС 35 кВ "Березовка", АР Крым.

– ПС 35 кВ "Славянское" (повторно), АР Крым.

– ПС 35 кВ "Кумово", АР Крым.

– ПС 35 кВ "Штурм Перекопа", НП Ильинка, АР Крым.

– ПС 35 кВ "Михайловка", АР Крым.

– ПС 35 кВ "Воинка", АР Крым.

– ПС 35 кВ "Вишневая", АР Крым.

– ПС DE-09, НП Донецк.

– Электроподстанция, НП Араповка, Луганская обл.

– Электроподстанция, НП Андреевка, Запорожская обл.

– Электроподстанция, НП Евсуг, Луганская обл.

– Электроподстанция, НП Бильмак, Запорожская обл.

– Электроподстанция, НП Орехово, Донецкая обл.

– Электроподстанция, НП Бунге, Донецкая обл.

– Электроподстанция, НП Дружное, Запорожская обл.

– Электроподстанция, НП Райхенфельд, Запорожская обл.

– Электроподстанция, НП Веселое, Донецкая обл.

– Электроподстанция, НП Мироновский, Донецкая обл.

– Электроподстанция, НП Верхняя Покровка, Луганская обл.

– Электроподстанция, НП Новая Тарасовка, Харьковская обл.

– Электроподстанция, НП Обортновка, Луганская обл.

– Электроподстанция, НП Приморский Посад, Запорожская обл.

– ГРС, НП Дмитровка, Запорожская обл.

В операции принимали участие:

– 414-я бригада СБС "Птицы Мадяра".

– 412-я бригада СБС "Nemesis".

– 9-я обр СБС•20-я обр СБС К-2.

– 413 ОП СБС "Рейд".

– 429-я обр СБС "Ахиллес".

– 1 отдельный центр СБС.

– "Феникс" ГПСУ, группировка СБС.

– 427-я бригада СБС "Рарог".

На днях стало известно, чтов в Луганской области операторы Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили ЗРК "Бук-М3", радиолокационную станцию, самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и боевую бронированную машину российских оккупантов. Ежедневно они выполняют боевые задачи, применяя современные технологии для разведки и огневого поражения противника.

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