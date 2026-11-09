Может разгоняться до 1000 км/ч: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российской "Герани-5". Фото

Главное управление разведки Минобороны Украины исследовало новую модификацию российского ударного беспилотника "Герань-5" с обозначением К5-К. Аппарат имеет улучшенные скоростные характеристики. Во время отдельных маневров его скорость может достигать 1000 км/ч, а высота полета – до 6 км.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины. Информацию о конструкции, технических характеристиках и иностранных компонентах беспилотника опубликовали на портале War&Sanctions, где также представили его интерактивную 3D-модель.

В начале осени 2026 года российские войска начали применять новую модификацию "Герани-5" для ударов по украинским городам. По аэродинамической схеме и тактико-техническим характеристикам этот аппарат уже можно классифицировать как малогабаритную крылатую ракету.

Специалисты ГУР получили для исследования один из образцов беспилотника, который после применения почти неповрежденным приземлился на территории Украины.

Крылатая ракета "Герань-5 К5-К". Источник: War&Sanctions

К5-К отличается от предыдущей версии прежде всего габаритами. Его длина составляет 4 метра против 6,5 метра у обычной "Герани-5", а размах крыльев – 3 метра против 3,2 метра. Российская сторона также изменила аэродинамические характеристики фюзеляжа, чтобы увеличить скорость и высоту полета.

В исследованном образце ГУР установило термобарическую боевую часть ТББЧ-90. Ее вес, как и у предыдущей модификации, составляет 90 кг. Дальность полета также осталась неизменной – около 1000 км.

Авионика беспилотника похожа на ту, которую используют в последних версиях реактивного БпЛА "Герань-4 Сикер". В частности, речь идет о полетном контроллере, инерциальной навигационной системе SADRA seeker с модулем МОХ, антенне CRP, трекере и mesh-модеме.

Отдельное внимание разведчики обратили на оптико-электронную систему "Сусанин". Она сравнивает изображения, полученные с камеры, с эталонными данными, которые хранятся в памяти микрокомпьютера. Это позволяет контролировать соответствие маршрута аппарата от места запуска до точки прицеливания. В исследованной модификации вместо оптических датчиков использовалась камера двойного диапазона.

Основой блока "Сусанин" оказался микрокомпьютер Coke Pi – китайский аналог Raspberry Pi. Похожий по конструкции блок, который ранее обнаружили в БпЛА "Гербера-2", назывался "Сосиска" и использовался для захвата и сопровождения перехватчиков.

Микрокомпьютер Coke Pi. Источник: War&Sanctions

Силовой установкой "Герани-5 К5-К" является турбореактивный двигатель ТРД-200. Его собирают на российском предприятии в Алабуге из китайских комплектующих.

Всего в исследованном беспилотнике разведчики идентифицировали 93 электронных компонента иностранного производства. Больше всего деталей – из США, 52.

Диод. Производитель: США. Источник: War&Sanctions

Еще 10 компонентов изготовлены в Китае и столько же – в Швейцарии.

Линейный стабилизатор напряж... Источник: War&Sanctions Развернуть

Россия пытается скрывать маркировку отдельных элементов электронной базы. В частности, это касается цифровых сигнальных процессоров DSP производства Texas Instruments и инерциальных модулей Murata.

В разведке подчеркивают, что использование иностранных деталей в российском вооружении свидетельствует о сохранении зависимости военно-промышленного комплекса РФ от внешних поставок. Усиление санкций и контроль за соблюдением ограничений, по оценке ГУР, могут затруднить получение Россией необходимых компонентов и производство вооружения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия начала бить по Украине новой модификацией реактивного дрона (или малогабаритной крылатой ракеты) "Герань-5". Она носит название "Герань-5 К5-К" и отличается от стандартной версии системой оптической навигации.