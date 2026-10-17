"Мы хотим очень быстро": Зеленский ответил, насколько продвинулся антибаллистический проект "Фрея"

Украина выполнила свою часть работы над антибаллистическим проектом "Фрея", в котором участвуют десять стран. Теперь над этим проектом продолжают работать партнеры.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что для ускорения работы необходимы совместные усилия партнеров, ведь времени на разработку очень мало.

Украина рассчитывает как можно скорее испытать "Фрею"

"Что касается антибаллистического проекта "Фрея". То, что должна была сделать Украина, Украина сделала, и это хорошая новость. То, что должны сделать партнеры (там участвуют 10 стран), они сейчас делают. И мы очень хотим приблизить тот момент, когда сможем протестировать нашу первую систему "Фрея". И дай Бог, чтобы у нас все получилось", – сказал президент.

Он подчеркнул, что обсуждал детали с французским лидером Эммануэлем Макроном. Поскольку, по его словам, проект реализуется при участии ряда европейских государств, в частности Германии, Дании и Норвегии. Глава государства добавил, что на следующей неделе планируется отдельное общение с норвежскими партнерами как ключевыми участниками процесса.

"И все нужно усиливать и ускорять, и тогда у нас получится. Это очень непросто. Вы поймете, что над такими системами люди работают десятки лет. Мы хотим очень быстро, потому что времени нет, такой враг, к сожалению. И мы работаем над успехом этого проекта", – заявил Зеленский.

Что известно о проекте "Фрея"

В рамках проекта "Фрея" для перехвата баллистических целей планируется использовать ракету FP-7.x. Стоимость одного перехвата, по предварительным оценкам, составит менее 1 млн долларов, что значительно дешевле, чем применение западных систем типа Patriot PAC-3.

Ожидается, что ракета будет развивать скорость 1500–2000 м/с. Ее длина составит 7,25 метра, внешний диаметр – 1,15 метра, а диаметр фюзеляжа – 0,53 метра. Прототип оснащен полуактивной инфракрасной головкой самонаведения Image Infra-Red от немецкого производителя систем ПВО IRIS-T. Для запуска предусмотрена легкая мобильная установка украинского производства.

Одной из ключевых особенностей "Фреи" должна стать открытая архитектура системы. В отличие от закрытых решений, которые используют многие современные западные комплексы ПВО, такой подход потенциально позволит более гибко интегрировать и модернизировать отдельные компоненты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Украина рассчитывает запустить европейскую антибаллистическую систему до конца 2026 года. Также уже в этом месяце ожидаются новые пакеты помощи для укрепления украинской авиации.