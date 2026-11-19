"Мы должны были ответить": Зеленский прокомментировал удары по Крымскому мосту

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина наносила удары по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что украинские военные должны были ответить на систематические атаки России по инфраструктуре нашей страны.

Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News. По его словам, с начала года российские войска целенаправленно пытались уничтожить украинскую инфраструктуру, в частности железную дорогу и мосты.

"Они атаковали нас все эти годы, мосты и прочее. […] И в этом году, с самого начала, их целью было уничтожение нашей инфраструктуры, "Укрзалізниці" и мостов", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Россия не соблюдает правила ведения войны, тогда как Украина старается их выполнять.

Напомним, в ночь на 17 ноября 2026 года Силы обороны Украины нанесли массированный удар по Крымскому мосту. По словам Зеленского, это был седьмой этап операции, которую Служба безопасности Украины разработала и координировала совместно с Генеральным штабом ВСУ. Она длилась около месяца.

Сначала украинские военные поэтапно уничтожали российские системы противовоздушной обороны, радары и средства радиоэлектронной борьбы. На финальном этапе применили, в частности, беспилотники "Паляниця", ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5 "Фламинго".

В Генштабе ВСУ сообщили, что арка и пролет автомобильной части моста обрушились. В то же время в СБУ уточнили, что операция состояла из семи этапов, а на ее завершающей стадии к ней присоединились другие составляющие Сил обороны Украины.

Позже в сети появились новые фото и видео поврежденной конструкции. Кадры, снятые из поезда, который двигался по железнодорожной части моста, опубликовал Telegram-канал Exilenova+. На них видно, что автомобильная часть осталась без арки и дорожного пролета.