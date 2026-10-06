"Мы уже готовим людей": в Воздушных силах сообщили, когда получат перехватчики дронов в необходимых объемах

Воздушные силы ВСУ рассчитывают получить перехватчики беспилотников в объемах, необходимых для противодействия российским атакам, не раньше конца ноября этого года. В настоящее время украинские военные сотрудничают примерно с 20 производителями таких систем, часть из которых уже испытывает свои разработки в боевых условиях.

Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ по воздушному прикрытию полковник Юрий Черевашенко во время заседания Временной следственной комиссии. По его словам, потребность в таких перехватчиках растет вместе с увеличением количества реактивных дронов, которые Россия применяет для нанесения ударов по Украине.

Перехватчики дронов появятся не раньше конца ноября

Черевашенко отметил, что в настоящее время производство дронов-перехватчиков исчисляется десятками единиц, поэтому о их массовом применении пока речь не идет.

По его словам, поставки таких беспилотников в необходимых объемах Воздушные силы ожидают не раньше конца ноября. В то же время военные уже готовятся к развертыванию этого направления: обучают людей, которые в дальнейшем будут работать с перехватчиками.

"Со своей стороны мы уже готовим людей: сначала базовая пилотная подготовка, затем специализация именно на перехвате", – рассказал заместитель командующего.

В Воздушных силах рассматривают два основных типа перехватчиков – классические беспилотники с роторами и быстрые реактивные аппараты.

Реактивных дронов становится все больше

Одной из причин, по которой потребность в таких системах быстро растет, является увеличение доли реактивных беспилотников в российских атаках.

По словам Черевашенко, их количество существенно возросло с июля. В настоящее время реактивные дроны составляют около 40% всех беспилотных летательных аппаратов, которые Россия применяет для нанесения ударов по территории Украины.

На отдельных направлениях их доля в ударах достигает 60%. При этом Воздушные силы прогнозируют дальнейший рост этого показателя – по оценке Черевашенко, в перспективе реактивные дроны могут составить около 80% ударных беспилотников.

Именно поэтому обычных средств борьбы с более медленными беспилотниками недостаточно: для перехвата скоростных целей нужны аппараты, способные догнать их в воздухе.

Около 20 производителей работают над перехватчиками

Для создания таких систем Воздушные силы сотрудничают с производителями реактивных БПЛА-перехватчиков. По словам Черевашенко, в настоящее время с военными взаимодействуют около 20 предприятий, которые находятся на разных этапах готовности своих разработок.

В Воздушных силах созданы экспериментальные полигоны, где новые беспилотники испытываются непосредственно в боевых условиях.

Четырнадцать компаний уже имеют готовые образцы и перешли к этапу тестовых полетов. Из них шесть получили результаты по уничтожению реактивных дронов.

Три компании, по словам заместителя командующего, уже получили результаты, которые военные считают перспективными. С ними продолжают работу, чтобы улучшить характеристики систем.

Один перехватчик уже принят на вооружение

На данный момент один из перехватчиков уже принят на вооружение и, по словам Черевашенко, демонстрирует лучшие результаты. Еще два аппарата прошли кодификацию. Один из них носит название "Хищник".

Часть разработок изначально создавалась для других задач, но впоследствии производители адаптировали их для перехвата воздушных целей. Это позволяет быстрее испытывать и внедрять новые системы, не дожидаясь полного создания специализированной платформы с нуля.

Скорость может достигать 700 км/ч

Одной из главных характеристик дронов-перехватчиков является скорость. По словам Черевашенко, в настоящее время такие аппараты могут развивать скорость около 460–500 км/ч.

В то же время отдельные производители уже заявляют о возможности достижения скорости около 700 км/ч.

Управление частью таких систем осуществляется оператором с земли. Он получает изображение с камеры беспилотника и в режиме реального времени направляет его на воздушную цель.

Это позволяет использовать перехватчики непосредственно для охоты на российские ударные беспилотники, в частности быстрые реактивные аппараты.

Массовое производство пока сдерживает высокая стоимость

Черевашенко пояснил, что на данный момент украинские производители не вышли на массовое производство таких систем. Одна из причин – высокая стоимость перехватчиков, а часть предприятий не располагает достаточными собственными финансовыми ресурсами для расширения производства.

Поэтому сейчас объемы производства исчисляются десятками единиц.

Конкретные объемы будущего производства, по словам заместителя командующего, целесообразнее уточнять непосредственно у производителей.

В то же время уже ведется подготовка операторов, чтобы к моменту увеличения поставок перехватчиков у Военно-воздушных сил был подготовленный персонал для их применения.

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