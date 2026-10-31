"Мы срезали северную "клешню": Жмайло назвал главную цель врага в Донецкой области после украинской операции "Вивальди"

Силы обороны сорвали замысел российской армии по окружению Славянско-Краматорской агломерации. Однако Москва не отказалась от планов захватить остальную часть Донецкой области и продолжает наступательные действия на подступах к Доброполью и Константиновке.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, украинское командование планирует новые контрнаступательные операции.

Подготовка к ним требует времени, поскольку главный приоритет Сил обороны – сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Сейчас продолжается накопление необходимых средств, в частности наземных роботизированных комплексов и дронов.

Российское командование, по словам Жмайло, полагается прежде всего на мобилизацию. Несмотря на способность проводить точечные операции, в последнее время на Добропольском направлении оккупантам удалось захватить лишь одно село.

В то же время на подступах к Доброполью, в частности вблизи Светлого и Белицкого, продолжаются тяжелые бои. Жмайло обратил внимание на опубликованные бригадой "Любарт" кадры, на которых российские военные лежат цепочкой и непрерывно идут на штурм. Такой тактикой противник истощает собственные штурмовые подразделения, отметил эксперт.

Карта боевых действий по сос... Источник: DeepStateMAP Развернуть

От намерений окружить украинский пояс крепостей в Донецкой области Россия не отказалась. В Константиновке ситуация остается сложной: украинские защитники удерживают северную часть города, тогда как южная часть, а также западные и восточные окраины остаются серой зоной.

По словам Жмайло, Силам обороны удалось срезать северную вражескую "клешню", которую российская армия пыталась сформировать со стороны Лимана. Оттуда оккупанты планировали продвигаться к Лиману и Святогорску, а с Добропольского направления – в сторону Барвенкового. Соединив эти два выступа, захватчики рассчитывали окружить украинский пояс крепостей и истощить его.

Карта боевых действий по сос... Источник: DeepStateMAP Развернуть

В то же время на юге, возле Доброполья и Константиновки, российские войска продолжают попытки наступления. Однако украинские защитники обустроили на этих участках укрепленные оборонительные позиции. Без привлечения значительного количества живой силы противнику будет невозможно добиться прорыва, объяснил Жмайло.

Жмайло отметил, что российская армия захватывает отдельные населенные пункты ценой огромных потерь, тогда как за последние месяцы Силы обороны деоккупировали большую территорию. Поэтому осенне-зимняя кампания станет крайне серьезным испытанием для противника, если он не сможет привлечь свежие силы.

Важным фактором станет и погода. В холодное время года активность российских войск обычно снижается, а возможности украинской обороны растут, отметил эксперт.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что операция "Вивальди" сорвала российские планы по окружению украинского пояса крепостей в Донецкой области. По словам командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого, в результате операции украинские военные вышли к реке Жеребец, сократили линию фронта и заняли более выгодные позиции для обороны и применения беспилотников и артиллерии.

В ISW подчеркнули, что для возобновления наступления на Лиманском направлении российским войскам придется снова форсировать Жеребец. В то же время Билецкий заявил, что 144-я мотострелковая дивизия оккупантов после операции практически перестала существовать как организованная военная единица.

Также аналитики ISW сообщили о недавнем продвижении украинских войск к югу от Новопавловки в Днепропетровской области. На севере Харьковской области и к северу от Константиновки в Донецкой области Силы обороны продвинулись вперед или удержали ранее занятые позиции.

В то же время на Добропольском направлении российские войска активно применяют беспилотники для ударов и разведки, а также пытаются проникнуть в украинскую оборону. Однако атаки оккупантов на Лиманском направлении и к востоку от Славянска 28 и 29 октября не позволили им продвинуться, отметили в ISW.