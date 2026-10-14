Блог | Мир, после которого Украины не будет? Путин может воспользоваться усталостью украинцев для нового удара

57% украинцев (опрошенных) поддерживают прекращение боевых действий и переговоры (группа "Рейтинг", опрос, проведенный в октябре этого года).

Я считаю, что россияне яростно бьют нас, в частности, потому что опираются на этих людей. Они давят именно на эту часть населения, чтобы она (размышляя о "мире") помогла россиянам добиться желаемого. Это как бить по слабому месту, ведь оно вслух заявило о своих намерениях и видении, а значит, где тонко, там и должно порваться. Сейчас россия только усилит удары, а вот эти люди изнутри "помогут".

Опрошенные – это миниатюра всего населения Украины, и обычно социологи учитывают погрешность примерно в 2–3%. Поэтому получается, что более половины украинцев хотят прекращения боевых действий, "НО".

"Но":

– это если нам кто-то обеспечит условия безопасности;

– если нам пообещают и что-то подпишут;

– если, конечно же, будут какие-то миротворцы и так далее.

Дело в том, что это "но" пока никто не готов нам обеспечить. Разве что теоретически. Ни ООН, ни НАТО, ни подписанты Будапештского меморандума нам ничего не обеспечили. А тех, кто действительно пытается обеспечить нам этот мир, эти 57% хотят остановить.

Хотят остановить своих. Пожалуйста, сейчас продолжается операция "Вивальди". По состоянию на октябрь отвоевано почти 200 квадратных километров измученной нашей земли. Идет применение роботизированных систем на поле боя – почти 90%. Состоялся первый воздушный десант роботов на 10 км вглубь тыла врага. Полный срыв планов россиян окружить крепостной пояс Донецкой области – Славянск-Краматорск.

Остановим?

Две трети из 36 крупных НПЗ россии – нами поражены. Это огромный объем проделанной работы. Крупный дата-центр "Яндекс" – мы этим помогли уменьшить поддержку российскими ботами пророссийских партий в нескольких странах одновременно. Если не ошибаюсь, Чехия, Германия, Польша?

Остановим?

Что в "корзине" аргументов за "мир" у этих украинцев, которых примерно 57%? Бесспорно, усталость, смерти, разрушения. Но мы ВСЕ в одной лодке. То же самое чувствует и другая часть, которая против. Конечно, у каждого есть право на свое мнение, однако я всегда стараюсь разобрать ситуацию до мельчайших деталей, в частности задавая вопросы: а что дальше? А дальше КАК? Очень конкретно, с учетом фактов?

1. Иностранные партнеры и организации не обеспечат нам больше того, что уже когда-то "обеспечили". Спасибо, можно подтереться этими гарантиями.

2. Никто за нас воевать не будет.

3. Мир с россией – это всегда время для россии восстановить силы. Какой же это мир?

4. В следующем году россия увеличит расходы на "оборону" – до 202,58 млрд долларов. Это самый высокий показатель с начала 2022 года.

5. Они нас ненавидят. Всегда ненавидели и будут продолжать ненавидеть.

Немцы так начали Вторую мировую, когда проиграли в Первой и, обидевшись, хотели всем надирать нос. Но россияне – это отдельный сорт дерьма.

Так что же дальше? И КАК дальше? Остановка для ТАКОГО мира?

Я предвижу, что во время этого "мира" будут происходить странные события:

- террористические атаки вместо прямых ударов по ключевым сферам украинской обороны;

- подкуп представителей власти, чтобы они постепенно внедряли дальнейшие уступки россии – мы дойдем и до того, что сделаем русский язык вторым государственным;

- будут диверсии. Будут тихо или не очень устранять наших сильнейших волонтеров, специалистов, патриотов, организаторов. Будут порочить репутацию подразделений, военнослужащих ВСУ и службы в армии в целом.

- Будут разрушать украинскую культуру. Украину как государство будут подрывать изнутри.

Украины не будет. И все это под прикрытием так называемого мира.

Это если они решат пойти по такому пути. Или соберут силы и нанесут удар, только теперь сегодняшний ад умножится вдвое.

Я пишу это, когда в соседнем районе уже происходят очередные попадания. Именно в эти минуты идет атака "бандеролями". Думаю, это они давят на те самые 57%. Можете бросать "камни", кто не согласен.