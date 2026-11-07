На Днепропетровщине враг атаковал пятиэтажку: есть жертва, среди раненых – ребенок. Фото
Оккупанты били по Днепропетровской области
Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Днепропетровщину. Под ударом дронов оказался Павлоград: есть жертва, пострадали четверо человек, среди них – 11-летний ребенок.
Кроме того, враг атаковал ряд громад области, повредив инфраструктуру и частный дом. О последствиях сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ДСНС.
Удар по Павлограду
По информации чиновника, по состоянию на 06:54, три человека получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград. Противник почти 20 раз атаковал беспилотниками четыре района. В городе повреждены многоэтажки, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. Также возникли пожары.
"32-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 38-летняя женщина и 11-летняя девочка будут лечиться амбулаторно", – говорится в сообщении.
РФ ударила по Павлограду
По состоянию на 10:55 появилась информация об одном погибшем и еще одном пострадавшем в Павлограде.
"В Павлограде один человек погиб, еще четверо получили ранения, в том числе 11-летняя девочка. Повреждены многоквартирные дома, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. Произошли возгорания", – отметили в ГСЧС.
Последствия атаки РФ по Днеп...
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Среди пострадавших – ребенок
Последствия атаки РФ по Днеп...
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Среди пострадавших – ребенок
Враг бил по ряду громад области
В Новоалександровской и Николаевской громадах Днепровского района в результате российских атак повреждена инфраструктура.
На Никопольщине под вражеским огнем оказались райцентр, Марганецкая, Червононогригоровская и Миривская громады. Там повреждены частный дом и объекты инфраструктуры.
Также российские войска нанесли удар по инфраструктуре Новопольской громады на Криворожье.
Последствия атаки РФ по Днепропетровщине
Среди пострадавших – ребенок
Карта.
Источник: deepstatemap.live
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. На этот раз целью вражеской атаки стала логистическая инфраструктура столичного региона. В результате обстрела один мужчина получил ранения.
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