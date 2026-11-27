На Донетчине оккупанты расстреляли гражданский автомобиль во время отражения атаки БПЛА: погибла женщина

На временно оккупированной территории Донецкой области на прошлой неделе российские военные обстреляли гражданский автомобиль. Женщина, которая находилась за рулем, погибла на месте.

Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона" со ссылкой на собственные источники. Там отметили, что трагедия произошла на трассе, соединяющей оккупированные Донецк и Мариуполь.

Обстрелянный россиянами авто... Источник: t.me/dosye_shpiona Развернуть

Стрельбу открыли военные из состава мобильной огневой группы российской армии.

Такие подразделения дежурят на дорогах временно оккупированных территорий и пытаются сбивать украинские беспилотники, которые атакуют логистический транспорт российских войск.

Под огонь попал автомобиль Renault. На опубликованных фотографиях видно как минимум четыре пулевых отверстия в передней части машины. После стрельбы оккупанты покинули место происшествия.

Автомобиль, в котором в резу... Источник: t.me/dosye_shpiona Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 23 ноября российские войска атаковали FPV-дроном эвакуационный автомобиль в Краматорске Донецкой области. В результате удара погибли двое гражданских – 77-летняя женщина и 68-летний мужчина. Еще два человека получили ранения.

Также 20 ноября российский удар по Кривому Рогу унес жизнь 7-летнего Тихона Бондаря. Его младшие братья – 4-летний Матвей и 11-летний Платон – получили ранения и находятся в реанимации. Кроме того, погибла 20-летняя фельдшер скорой помощи.