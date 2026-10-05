На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

В Украине наиболее интенсивные бои происходят на востоке, где враг наиболее активно атакует на Константиновском и Покровском направлениях. В понедельник там было зафиксировано 16 и 15 столкновений с российскими оккупантами.

Силы обороны сдерживают натиск агрессора и наносят захватчикам существенные потери. Оперативной информацией о ситуации на передовой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сводка за 5 октября по состоянию на 22:00

Всего в понедельник на фронте произошло 118 боевых столкновений. Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 183 управляемые авиабомбы, задействовал для поражения 6014 дронов-камикадзе различных типов и осуществил 1780 обстрелов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях войска РФ нанесли три авиаудара с применением семи управляемых авиабомб и 41 раз обстреливали позиции наших войск и населенные пункты. Вражеских штурмов в течение суток здесь не фиксировалось.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор атаковал дважды (в районах Избицкого и Терновой).

Северо-Слобожанский, Курский... Источник: Скриншот DeepStateMAP Развернуть

На Купянском направлении враг пять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки и Довгенького.

На Лиманском направлении произошло четыре столкновения с врагом в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное и Дерилово.

Линия боевого столкновения в... Источник: Скриншот DeepStateMAP Развернуть

На Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед (в районе Тихоновки).

Линия фронта на востоке. Сла... Источник: Скриншот DeepStateMAP Развернуть

На Константиновском направлении наши воины отразили 16 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Попасного, Ильиновки, Осикового, Райского, Русиного Яра, Вольного и Кучерового Яра. Три из этих атак по состоянию на 22:00 продолжались.

Город Константиновка. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Покровском направлении произошло 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Светлое, Новогришино, Васильевка, Сергеевка и Новопавловка. Четыре боя к 22:00 еще не закончились.

Покровское направление. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

Александровское направление. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак недалеко от Успешного, Рождественки и Егоровки. Один штурм продолжался.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, один раз атаковав в сторону Павловки.

Пять столкновений произошло... Источник: Скриншот DeepStateMAP Развернуть

На Приднепровском направлении столкновений с врагом в течение суток не было. На других участках фронта существенных изменений в обстановке не произошло.

Приднепровское направление. Источник: Скриншот DeepStateMAP

Как ранее писал OBOZ.UA, в Кремле отличились циничным заявлением об обстрелах Украины. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заверил, что усиление воздушных ударов якобы является "ответом" на то, что Киев "расширил перечень целей" для атак на территории России.