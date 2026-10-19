На фронте произошло 229 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

В Украине продолжаются боевые действия, и наиболее интенсивные бои с российскими захватчиками происходят на востоке, где враг наиболее активно наносит удары на Константиновском и Покровском направлениях. Во вторник, 20 октября, там зафиксировано 33 и 26 столкновений соответственно .

Силы обороны сдерживают натиск агрессора и наносят захватчикам существенные потери. Оперативную информацию о ситуации на передовой обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сводка за 20 октября по состоянию на 22:00

Всего с начала суток на фронте было зафиксировано 229 боевых столкновений. Российские войска нанесли 64 авиаудара, сбросили 223 управляемые авиабомбы, задействовали для поражения 5881 дрон и осуществили 1925 обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили пять управляемых авиабомб, осуществили 38 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское направление. Источник: deepstatemap

Южно-Слобожанское направление

В течение суток противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Тернова, Старица, Благодатное, Сыминовка, Волчанские Хутора, Захаровка, Охримовка, Волоховское, Вильхуватка и Чугуновка. Четыре из этих атак продолжаются до сих пор.

Южно-Слобожанское направление. Источник: deepstatemap

Купянское направление

На этом участке фронта противник семь раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Малой Шапковки и Радьковки.

Купянское направление. Источник: deepstatemap

Лиманское направление

Одна попытка захватчиков продвинуться была отбита на Лиманском направлении в сторону Заречного.

Лиманское направление. Источник: deepstatemap

Славянское направление

Силы обороны отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Орехуватка и Юрковка.

Славянское направление. Источник: deepstatemap

Константиновское направление

Силы обороны отразили 33 вражеских штурма: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Грузкого, Приюта, Доброполья, Вольного, Колодца и Кучерового Яра. Три штурмовые операции противника продолжаются.

Константиновское направление. Источник: deepstatemap

Покровское направление

Враг совершил двадцать шесть атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Доброполье, Ганновка, Дорожное, Новый Донбасс, Краснополье, Белицкое, Сергеевка, Мирное, Молодецкое и Муравка. Две атаки продолжаются.

Покровское направление. Источник: deepstatemap

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 64 оккупанта, 19 – ранены; уничтожено 17 единиц автомобильной техники, одно специальное средство и четыре укрытия. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две пушки, одно специальное средство и 55 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 80 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Александровское направление

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Мирного.

Гуляйпольское направление

Силы обороны отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Рыбное, Верхняя Терса, Горкое, Железнодорожное, Омельник, Новоселовка и Егоровка.

Гуляйпольское направление. Источник: deepstatemap

Ореховское направление

На Ореховском направлении оккупанты предприняли одну попытку улучшить свое положение, атакуя в сторону Новояковлевки.

На Краматорском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сводка за 19 октября по состоянию на 22:00

Всего с начала суток на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений. Российские войска нанесли47 авиационных ударов, сбросили 171 управляемую авиабомбу, задействовали для поражения 4911 дронов и осуществили 1775 обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны.

Южно-Слобожанское направление

За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районе Старицы, Малой Вовчи, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караичного, Бочкового, Зыбиного и Радьковки; три столкновения продолжаются до сих пор.

Южно-Слобожанское направление. Источник: deepstatemap

Лиманское направление

На этом участке фронта наши подразделения пресекли продвижение противника в районах Новомихайловки, Дружелюбівки, Червоного Става, Зеленой Долины и Лимана, отразив девять атак.

Лиманское направление. Источник: deepstatemap

Славянское направление

Три атаки оккупантов отбиты в районах Ямполя, Пискуновки и Николаевки.

Славянское направление. Источник: deepstatemap

Константиновское направление

Зафиксировано 12 боевых столкновений в районах Константиновки, Новоселовки, Дружковки и Новопавловки, три из них продолжаются до сих пор.

Константиновское направление. Источник: deepstatemap

Покровское направление

На Покровском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Черниговка, Доброполье, Мирное, Сергеевка и Молодецкое; один бой продолжается до сих пор.

Покровское направление. Источник: deepstatemap

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов и 6 – ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 27 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 167 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Гуляйпольское направление

Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горкое, Чаривное и Егоровка.

Гуляйпольское направление. Источник: deepstatemap

На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 18 октября украинские воины уничтожили еще 2100 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 567 160 человек.