На фронте произошло 229 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
Оперативная сводка Генштаба.
Источник: Генштаб/22 ОМБр
В Украине продолжаются боевые действия, и наиболее интенсивные бои с российскими захватчиками происходят на востоке, где враг наиболее активно наносит удары на Константиновском и Покровском направлениях. Во вторник, 20 октября, там зафиксировано 33 и 26 столкновений соответственно .
Силы обороны сдерживают натиск агрессора и наносят захватчикам существенные потери. Оперативную информацию о ситуации на передовой обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Сводка за 20 октября по состоянию на 22:00
Всего с начала суток на фронте было зафиксировано 229 боевых столкновений. Российские войска нанесли 64 авиаудара, сбросили 223 управляемые авиабомбы, задействовали для поражения 5881 дрон и осуществили 1925 обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны.
Северо-Слобожанское и Курское направления
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили пять управляемых авиабомб, осуществили 38 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Северо-Слобожанское направление.
Источник: deepstatemap
Южно-Слобожанское направление
В течение суток противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Тернова, Старица, Благодатное, Сыминовка, Волчанские Хутора, Захаровка, Охримовка, Волоховское, Вильхуватка и Чугуновка. Четыре из этих атак продолжаются до сих пор.
Южно-Слобожанское направление.
Источник: deepstatemap
Купянское направление
На этом участке фронта противник семь раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Малой Шапковки и Радьковки.
Купянское направление.
Источник: deepstatemap
Лиманское направление
Одна попытка захватчиков продвинуться была отбита на Лиманском направлении в сторону Заречного.
Лиманское направление.
Источник: deepstatemap
Славянское направление
Силы обороны отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Орехуватка и Юрковка.
Славянское направление.
Источник: deepstatemap
Константиновское направление
Силы обороны отразили 33 вражеских штурма: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Грузкого, Приюта, Доброполья, Вольного, Колодца и Кучерового Яра. Три штурмовые операции противника продолжаются.
Константиновское направление.
Источник: deepstatemap
Покровское направление
Враг совершил двадцать шесть атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Доброполье, Ганновка, Дорожное, Новый Донбасс, Краснополье, Белицкое, Сергеевка, Мирное, Молодецкое и Муравка. Две атаки продолжаются.
Покровское направление.
Источник: deepstatemap
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 64 оккупанта, 19 – ранены; уничтожено 17 единиц автомобильной техники, одно специальное средство и четыре укрытия. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две пушки, одно специальное средство и 55 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 80 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Александровское направление
На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Мирного.
Гуляйпольское направление
Силы обороны отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Рыбное, Верхняя Терса, Горкое, Железнодорожное, Омельник, Новоселовка и Егоровка.
Гуляйпольское направление.
Источник: deepstatemap
Ореховское направление
На Ореховском направлении оккупанты предприняли одну попытку улучшить свое положение, атакуя в сторону Новояковлевки.
На Краматорском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Сводка за 19 октября по состоянию на 22:00
Всего с начала суток на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений. Российские войска нанесли47 авиационных ударов, сбросили 171 управляемую авиабомбу, задействовали для поражения 4911 дронов и осуществили 1775 обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны.
Южно-Слобожанское направление
За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районе Старицы, Малой Вовчи, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караичного, Бочкового, Зыбиного и Радьковки; три столкновения продолжаются до сих пор.
Южно-Слобожанское направление.
Источник: deepstatemap
Лиманское направление
На этом участке фронта наши подразделения пресекли продвижение противника в районах Новомихайловки, Дружелюбівки, Червоного Става, Зеленой Долины и Лимана, отразив девять атак.
Лиманское направление.
Источник: deepstatemap
Славянское направление
Три атаки оккупантов отбиты в районах Ямполя, Пискуновки и Николаевки.
Славянское направление.
Источник: deepstatemap
Константиновское направление
Зафиксировано 12 боевых столкновений в районах Константиновки, Новоселовки, Дружковки и Новопавловки, три из них продолжаются до сих пор.
Константиновское направление.
Источник: deepstatemap
Покровское направление
На Покровском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Черниговка, Доброполье, Мирное, Сергеевка и Молодецкое; один бой продолжается до сих пор.
Покровское направление.
Источник: deepstatemap
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов и 6 – ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 27 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 167 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Гуляйпольское направление
Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горкое, Чаривное и Егоровка.
Гуляйпольское направление.
Источник: deepstatemap
На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.
Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 18 октября украинские воины уничтожили еще 2100 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 567 160 человек.