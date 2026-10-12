На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За сутки украинские защитники отразили десятки штурмов, а на Покровском направлении уничтожили 9 единиц автомобильной техники противника. Больше всего атак произошло на Покровском направлении, где противник 23 раза пытался продвинуться вперёд.

По состоянию на 22:00 12 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал 180 боевых столкновений. Противник также нанёс 67 авиационных ударов, применил 226 управляемых авиабомб и 5650 дронов-камикадзе. Российские войска осуществили 1373 обстрела населённых пунктов и позиций украинских подразделений.

Северо-Слобожанское и Курское направления

С начала суток оккупанты совершили 37 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Источник: Deep State Map

Южно-Слобожанское направление

Противник 15 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах Старицы, Избицкого, Волчанских Хуторов и Зыбиного, а также в направлениях Варваровки, Радьковки и Дорошевки. Одно боевое столкновение продолжалось.

Южно-Слобожанское направление. Источник: Deep State Map

Купянское направление

Наступательных действий на этом участке фронта противник не проводил.

Купянское направление. Источник: Deep State Map

Лиманское направление

Украинские военные отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Колодязов и Лимана. Еще две наступательные операции продолжались.

Лиманское направление. Источник: Deep State Map

Славянское и Краматорское направления

Российские войска штурмовых действий не проводили.

Славянское и Краматорское направления. Источник: Deep State Map

Константиновское направление

Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах Константиновки, Софиевки и Долгой Балки.

Константиновское направление. Источник: Deep State Map

Покровское направление

Противник совершил 23 атаки, пытаясь продвинуться в направлении Грузского, Торецкого и Вольного.

По предварительным подсчётам Генштаба, в течение дня на этом участке фронта было уничтожено 23 оккупанта, ещё восемь получили ранения.

Покровское направление. Источник: Deep State Map

Украинские военные уничтожили девять единиц автомобильной техники, артиллерийскую систему, одно специальное средство и три укрытия личного состава противника. Еще три единицы автомобильной техники и 29 укрытий были повреждены. Также уничтожено или выведено из строя 172 беспилотника различных типов.

Александровское направление

Враг один раз штурмовал позиции украинских военных в направлении Тернового.

Александровское направление. Источник: Deep State Map

Гуляйпольское направление

Силы обороны отразили восемь атак в районах Рождественки, Тернового и в направлениях Нового Запорожья, Косовцевого и Горкого.

Гуляйпольское направление. Источник: Deep State Map

Ореховское и Приднепровское направления

Российские оккупанты штурмовых действий не проводили.

Ореховское и Приднепровское направления. Источник: Deep State Map

На других направлениях фронта существенных изменений в обстановке не произошло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты наращивают силы на Великобурлукском направлении.