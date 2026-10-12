На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
Украинские войска уничтожили...
Источник: Генштаб ВСУ
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За сутки украинские защитники отразили десятки штурмов, а на Покровском направлении уничтожили 9 единиц автомобильной техники противника. Больше всего атак произошло на Покровском направлении, где противник 23 раза пытался продвинуться вперёд.
По состоянию на 22:00 12 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал 180 боевых столкновений. Противник также нанёс 67 авиационных ударов, применил 226 управляемых авиабомб и 5650 дронов-камикадзе. Российские войска осуществили 1373 обстрела населённых пунктов и позиций украинских подразделений.
Северо-Слобожанское и Курское направления
С начала суток оккупанты совершили 37 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Северо-Слобожанское и Курское направления.
Источник: Deep State Map
Южно-Слобожанское направление
Противник 15 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах Старицы, Избицкого, Волчанских Хуторов и Зыбиного, а также в направлениях Варваровки, Радьковки и Дорошевки. Одно боевое столкновение продолжалось.
Южно-Слобожанское направление.
Источник: Deep State Map
Купянское направление
Наступательных действий на этом участке фронта противник не проводил.
Купянское направление.
Источник: Deep State Map
Лиманское направление
Украинские военные отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Колодязов и Лимана. Еще две наступательные операции продолжались.
Лиманское направление.
Источник: Deep State Map
Славянское и Краматорское направления
Российские войска штурмовых действий не проводили.
Славянское и Краматорское направления.
Источник: Deep State Map
Константиновское направление
Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах Константиновки, Софиевки и Долгой Балки.
Константиновское направление.
Источник: Deep State Map
Покровское направление
Противник совершил 23 атаки, пытаясь продвинуться в направлении Грузского, Торецкого и Вольного.
По предварительным подсчётам Генштаба, в течение дня на этом участке фронта было уничтожено 23 оккупанта, ещё восемь получили ранения.
Покровское направление.
Источник: Deep State Map
Украинские военные уничтожили девять единиц автомобильной техники, артиллерийскую систему, одно специальное средство и три укрытия личного состава противника. Еще три единицы автомобильной техники и 29 укрытий были повреждены. Также уничтожено или выведено из строя 172 беспилотника различных типов.
Александровское направление
Враг один раз штурмовал позиции украинских военных в направлении Тернового.
Александровское направление.
Источник: Deep State Map
Гуляйпольское направление
Силы обороны отразили восемь атак в районах Рождественки, Тернового и в направлениях Нового Запорожья, Косовцевого и Горкого.
Гуляйпольское направление.
Источник: Deep State Map
Ореховское и Приднепровское направления
Российские оккупанты штурмовых действий не проводили.
Ореховское и Приднепровское направления.
Источник: Deep State Map
На других направлениях фронта существенных изменений в обстановке не произошло.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты наращивают силы на Великобурлукском направлении.
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