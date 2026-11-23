На фронте произошло 123 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За сутки 23 ноября на фронте произошло 123 боевых столкновения. Самой горячей остается ситуация на Константиновском и Покровском направлениях – там произошло 15 и 10 боестолкновений с российскими оккупантами соответственно.

Украинские войска продолжают истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сводка за 23 ноября по состоянию на 22:00

Всего с начала суток произошло 123 боевых столкновения.

Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 5213 дронов-камикадзе и совершил 1517 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток агрессор осуществил одну атаку, нанес три авиаудара, сбросив семь КАБов, и совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Источник: deepstatemap.live

Южно-Слобожанское направление

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Охримовка.

Южно-Слобожанское направление. Источник: deepstatemap.live

Купянское направление

На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.

Купянское направление. Источник: deepstatemap.live

Лиманское направление

Две попытки захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в районе Заречного в сторону и Лимана.

Лиманское направление. Источник: deepstatemap.live

Славянское и Краматорское направления

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Диброва и Ямполь. Одна из этих атак продолжается.

На Краматорском направлении противник не атаковал.

Славянское и Краматорское направления. Источник: deepstatemap.live

Константиновское направление

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 15 вражеских штурмов: в районе населенных пунктов Константиновка, Вольное и в направлении Николаевки, Кучерового Яра. Три атаки еще продолжаются.

Константиновское направление. Источник: deepstatemap.live

Покровское направление

10 атак провел враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Черниговка, Доброполье, Васильевка, Мирное, Молодецкое и в направлении Сергеевки.

Покровское направление. Источник: deepstatemap.live

Александровское направление

На Александровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Александровское направление. Источник: deepstatemap.live

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье и Риздвянка.

Гуляйпольское направление. Источник: deepstatemap.live

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Северо-Слобожанском направлении бои вдоль границы с Россией идут ежедневно. В то же время распространяемая в сети информация о якобы выходе украинских военных на территорию РФ и возобновлении Курской операции не соответствует действительности.