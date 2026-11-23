На фронте произошло 123 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
В Генштабе ВСУ рассказали, ч...
Источник: Facebook/93-я ОМБр "Холодный Яр"
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За сутки 23 ноября на фронте произошло 123 боевых столкновения. Самой горячей остается ситуация на Константиновском и Покровском направлениях – там произошло 15 и 10 боестолкновений с российскими оккупантами соответственно.
Украинские войска продолжают истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Сводка за 23 ноября по состоянию на 22:00
Всего с начала суток произошло 123 боевых столкновения.
Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 5213 дронов-камикадзе и совершил 1517 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Северо-Слобожанское и Курское направления
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток агрессор осуществил одну атаку, нанес три авиаудара, сбросив семь КАБов, и совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Северо-Слобожанское и Курское направления.
Источник: deepstatemap.live
Южно-Слобожанское направление
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Охримовка.
Южно-Слобожанское направление.
Источник: deepstatemap.live
Купянское направление
На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.
Купянское направление.
Источник: deepstatemap.live
Лиманское направление
Две попытки захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в районе Заречного в сторону и Лимана.
Лиманское направление.
Источник: deepstatemap.live
Славянское и Краматорское направления
На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Диброва и Ямполь. Одна из этих атак продолжается.
На Краматорском направлении противник не атаковал.
Славянское и Краматорское направления.
Источник: deepstatemap.live
Константиновское направление
На Константиновском направлении Силы обороны отражали 15 вражеских штурмов: в районе населенных пунктов Константиновка, Вольное и в направлении Николаевки, Кучерового Яра. Три атаки еще продолжаются.
Константиновское направление.
Источник: deepstatemap.live
Покровское направление
10 атак провел враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Черниговка, Доброполье, Васильевка, Мирное, Молодецкое и в направлении Сергеевки.
Покровское направление.
Источник: deepstatemap.live
Александровское направление
На Александровском направлении противник штурмовых действий не проводил.
Александровское направление.
Источник: deepstatemap.live
Гуляйпольское направление
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье и Риздвянка.
Гуляйпольское направление.
Источник: deepstatemap.live
На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, отметили в Генштабе ВСУ.
Как сообщал OBOZ.UA, на Северо-Слобожанском направлении бои вдоль границы с Россией идут ежедневно. В то же время распространяемая в сети информация о якобы выходе украинских военных на территорию РФ и возобновлении Курской операции не соответствует действительности.
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