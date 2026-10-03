На Кировоградщине вражеский дрон упал на дорогу: погиб мужчина, травмирована женщина

Российская оккупационная армия в субботу, 3 октября, атаковала город Гайворон в Кировоградской области. Известно об одной жертве обстрела, еще один человек получил ранения.

Об атаке рассказал глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович. На своем Telegram-канале он уточнил, что вражеский дрон-камикадзе упал на проезжую часть.

"Погиб мужчина. Также травмирована женщина. Ее доставили в больницу", – заявлял чиновник по состоянию на 17:25. Райкович выразил соболезнования родным и близким погибшего.

На месте падения обломков возникло возгорание сухой травы. Спасатели оперативно локализовали пожар.

Глава областной военной администрации призвал местных жителей не игнорировать тревогу и находиться в безопасных местах.

Гайворон (Кировоградская область) на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как писал OBOZ.UA:

– 3 октября россияне также атаковали город Павлоград Днепропетровской области. Ранение получил 50-летний мужчина, он госпитализирован. На месте атаки вспыхнул пожар на продовольственных складах.

– Кроме того, российские войска ударили по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. Погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа пострадали.

– Ночью в субботу РФ нанесла удары по Киевщине. В Гостомеле в результате российской атаки горели складские помещения. Есть четверо потерпевших, среди них – ребенок.

– В столице вновь был атакован Северный мост, после чего движение по нему с левого на правый берег пришлось перекрыть. Из-за дронового удара пострадали два человека.