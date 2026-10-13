Во Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. Видео

Утром 13 октября российская террористическая армия атаковала Львовскую область. В результате обстрела уничтожены жилые дома в поселке Мурованое.

Для террора путинские войска применили реактивные беспилотники. О последствиях удара сообщили во Львовской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, во время воздушной тревоги сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. В результате инцидента загорелись два жилых дома.

Также в областной администрации отметили, что повреждены три автомобиля. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все службы.

Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеском дроне в воздушном пространстве Львовской области около 5:00 утра.

Мэр Львова Андрей Садовой писал, что БПЛА были зафиксированы непосредственном над областным центром. Местные власти предупреждали о работе противовоздушной обороны.

Последствия террора. Источник: Скриншот

На месте работают спасатели. Источник: Скриншот

Новые подробности от спасателей

По информации ГСЧС, во время первой воздушной тревоги ночью во Львове работала ПВО. На одной из улиц города были обнаружены обломки вражеского беспилотника. Общая площадь возгорания составляла около 350 кв. метров.

Кроме того, по уточненной информации, в Мурованом в результате падения беспилотника во время первой воздушной тревоги загорелись три жилых дома. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Во время второй воздушной тревоги вражеские беспилотники в воздушное пространство Львовщины не заходили.

"В селе Мурованое Львовского района возникли пожары в жилых домах – два одноэтажных и один двухэтажный, а также горели три автомобиля", – сообщили в ГСЧС.

Напомним, Кремль категорически отвергает любые предложения о прекращении огня с Украиной, в том числе инициативы, связанные с энергетическим перемирием или проведением выборов. Высшее руководство РФ рассчитывает исключительно на полную победу и не намерено идти на компромиссы.

Как писал OBOZ.UA, утром 12 октября Россия атаковала Харьков и била по многоэтажкам. В результате утренних атак в городе пострадали как минимум 19 человек, среди них – двое детей.