На Николаевщине вражеский дрон атаковал женщину, которая ехала на велосипеде: в каком она состоянии

В среду, 21 октября, военные российской армии устроили сафари на гражданскую. Вражеский беспилотник атаковал женщину между двумя населенными пунктами Николаевской области.

К счастью, она выжила и находится в больнице. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

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По словам чиновника, захватчики продолжают наносить целенаправленные удары FPV-дронами по мирным людям.

"Сегодня они дроном на оптоволокне атаковали 34-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде по дороге между селами Куцуруб и Дмитровка Куцурубской общины", – написал Решетилов 21 октября.

Карта. Источник: deepstatemap.live

Пострадавшую женщину доставили в больницу. Ее состояние оценивают как средней тяжести, медики оказали ей необходимую помощь.

Исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА подчеркнул, что российские военные применили технологичное оружие против обычной гражданской женщины, которая ехала на велосипеде.

Это еще один пример того, как оккупанты направляют свои атаки против мирного населения.

"Вот такая их "военная мощь", – подытожил он.

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, в поселке Новая Водолага Харьковской области в результате российской атаки погибла Марианна Красюк, ее убил российский дрон. Маленькая дочь женщины сейчас находится в больнице и борется за жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 18 октября российский беспилотник атаковал микроавтобус на трассе между Великим Бурлуком и Новой Александровкой в Харьковской области. Ранения получили 49-летний мужчина и 55-летняя женщина. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.