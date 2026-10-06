В Одесской области в результате удара РФ горело судно под флагом Маршалловых островов: есть жертва, семь человек ранены. Фото

В Одесской области в результ...

В Одесской области российская оккупационная армия нанесла очередной удар по гражданскому судну. В этот раз целью террористов стало судно под флагом Маршалловых островов.

В момент атаки судно перевозило рапсовое масло. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, в результате удара российского беспилотника получило повреждения коммерческое судно под флагом Маршалловых островов. После удара возникло возгорание надстройки.

В результате удара один человек погиб, еще семеро пострадали.

"Сознательными ударами по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Россия грубо нарушает нормы международного права, создавая угрозу мировой продовольственной безопасности", – говорится в заявлении ОВА.

Повреждения судна. Источник: Одесская ОВА

Напомним, 5 октября в Черном море дрон атаковал турецкое судно, перевозившее зерно из Украины. В результате удара погибли двое членов экипажа, еще трое моряков получили ранения.

Кроме того, 3 октября стало известно, что российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года российские войска атаковали коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды в Одесской области. В результате удара погиб украинский капитан, а 15 членов экипажа удалось эвакуировать.