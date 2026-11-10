На оккупированной Херсонщине ликвидировали экс-депутата-коллаборанта Плугатарева: все подробности

На временно оккупированной территории Херсонской области 10 ноября ликвидирован коллаборант Виталий Плугатарев, который возглавлял захваченное россиянами предприятие "Асканийское". Дрон попал в его автомобиль, когда тот направлялся на ферму по служебным делам. Плугатарев был бывшим депутатом Белозерского поселкового совета от партии "Слуга народа", а после вторжения перешел на сторону оккупантов.

О гибели Плугатарева сообщил Telegram Exilenova+. Канал ссылается на пост гауляйтера, так называемого так называемого губернатора Херсонщины Владимира Сальдо.

Как ликвидировали Плугатарева

По словам Сальдо, 10 ноября беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехал руководитель оккупационного предприятия "Асканийское" 52-летний Виталий Плугатарев. Коллаборант направлялся на ферму по служебным делам. От полученных ранений он умер на месте.

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Telegram-канал Exilenova+ сообщил о ликвидации экс-депутата-коллаборанта, сославшись на пост Сальдо. Авторы канала уточнили, что, по предварительной информации, именно Плугатарев находился в машине.

Официального подтверждения ликвидации Плугатарева пока нет, как нет и данных о том, кто нанес удар.

Кто такой Виталий Плугатарев

Виталий Плугатарев родился 14 января 1974 года. До начала российской оккупации Херсонщины он долгое время работал в сельскохозяйственной и рыбохозяйственной отраслях региона.

По данным Центра журналистских расследований (ЦЖР), с 2008 года и до оккупации части Херсонщины Плугатарев возглавлял государственный Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбовоспроизводственный завод имени академика С. Т. Артющика.

Он также занимался политической деятельностью.

В 2010 году возглавлял районную организацию партии "Христианско-демократический союз" и был депутатом Белозерского районного совета от этой политической силы.

В 2014 и 2016 годах баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2015 году снова стал депутатом Белозерского районного совета.

В 2020 году Плугатарева избрали депутатом Белозерского поселкового совета от партии "Слуга народа". В июне 2025 года областная организация политсилы приняла решение об отзыве его мандата.

Как Плугатарев сотрудничал с оккупантами

После захвата части Херсонской области российскими войсками Плугатарев перешел на сторону оккупационной администрации и продолжил руководить предприятием, которое россияне создали на базе захваченного осетрового завода.

В 2022 году он возглавил незаконно созданное оккупационное предприятие, действовавшее на базе Днепровского осетрового рыбовоспроизводственного завода. Однако в январе 2025 года россияне уволили его с этой должности.

Однако без руководящей должности Плугатарев оставался недолго. В мае 2026 года оккупанты назначили его директором захваченного государственного предприятия "Опытное хозяйство "Асканийское"" Национальной академии аграрных наук Украины.

Предприятие расположено в селе Тавричанка Каховского района Херсонской области. По данным ЦЖР, Плугатарев стал уже четвертым руководителем хозяйства за время оккупации.

Журналисты также сообщали о его связях с коллаборантом Владимиром Коноваловым, который ранее возглавлял оккупационный "Институт орошаемого земледелия", которому подчинялось так называемое хозяйство "Асканийское".

Источник Центра журналистских расследований, лично знакомый с Плугатаревым, предполагал, что назначение на новую должность могло состояться именно благодаря протекции Коновалова, с которым коллаборант давно дружил.

Таким образом, после начала оккупации Плугатарев продолжил работать на захваченных украинских предприятиях в интересах российской администрации, а позднее возглавил еще одно присвоенное оккупантами государственное хозяйство.

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