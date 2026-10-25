На оккупированной Херсонщине подорвался на мине депутат-"единоросс" Глухенко

25 октября на левобережье Херсонской области подорвался на мине 56-летний оккупационный чиновник Сергей Глухенко. В результате полученных травм он погиб.

Подрыв произошел в районе временно оккупированного села Хорлы. Об этом сообщил оккупационный глава Херсонщины Владимир Сальдо.

Что известно

Коллаборант Сальдо сообщил, что Глухенко подорвался на противопехотной мине "Лепесток" возле временно оккупированного села Хорлы Скадовского района.

Отмечается, что он был так называемым депутатом в оккупационном Каланчакском муниципальном совете от партии "Единая Россия". Мужчина был родом из поселка Каланчак Херсонской области, много лет руководил метеостанцией в Хорлах.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине коллаборанту вынесли пожизненный приговор. Уроженец Новой Каховки Евгений Соболев работал начальником Северной исправительной колонии №90 в городе Херсон. После оккупации части области предатель перешел на сторону России и теперь баллотируется в "депутаты" Государственной думы РФ.