На оккупированной Луганщине прогремела серия взрывов: поражен склад боеприпасов врага, была слышна детонация. Видео

В ночь на 27 октября прогремела серия взрывов на временно оккупированной территории Луганской области. Целью стал склад боеприпасов в районе населенного пункта Хрустальный.

Атака ударных БПЛА продолжалась несколько часов, более часа продолжалась вторичная детонация. Об этом сообщило издание Exilenova+, опубликовав видео последствий.

Что известно

Взрывы этой ночью прогремели в районе населенного пункта Хрустальный, находящегося на временно оккупированной территории Луганщины. Отмечается, что под удар ударных дронов попал склад боеприпасов оккупантов.

На месте взрывов возник мощный пожар, который видно на видео. Атака БПЛА продолжалась несколько часов, после взрывов еще более часа продолжалась вторичная детонация.

"Силы обороны в районе н. п. Хрустальный взорвали склад боеприпасов. Вторичная детонация продолжается уже более часа", – говорится в материале.

Что предшествовало

Это уже не первая атака в этом населенном пункте. Так, в ночь на 12 октября Силы обороны нанесли удары по военным целям на оккупированной Луганщине – тогда было поражено расположение российских захватчиков в районе населенного пункта Хрустальный.

"Силы обороны наносят массированные удары в районе оккупированного Хрустального на Луганщине. Сообщают о трех очагах возгорания и масштабном пожаре", – сообщали в тот день в канале Exilenova+.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером 23 октября в российском Орле прогремели взрывы. По сообщениям OSINT-аналитиков, под ракетный удар попал завод "Протон", который производит оптоэлектронное оборудование и компоненты военного назначения.