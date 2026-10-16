Россия массированно атакует Ровно: повреждены дома, у жителей отключили свет. Фото, видео

В результате российского удара в Ровенской области вспыхнул пожар в частном доме. Огонь уничтожил дом, также пострадал один человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в официальном Telegram-канале. По данным ведомства, спасатели оперативно прибыли по вызову, ликвидировали пожар и расчистили завалы.

Спасатели тушат пожар в част... Источник: ГСЧС Ровенской области Развернуть

Спасатели ликвидируют послед... Источник: ГСЧС Ровенской области Развернуть

Спасатели работают на месте... Источник: ГСЧС Ровенской области Развернуть

Ликвидация последствий росси... Источник: ГСЧС Ровенской области Развернуть

Напомним, что в ночь на 16 октября российские войска также нанесли удар по Ровно. Там был поврежден многоэтажный жилой дом.

В результате этой атаки пострадали семь человек. Как сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, госпитализация им не потребовалась.

В результате российской атаки в Ровно и окрестностях возникли перебои с электроснабжением. Ключевые объекты жизнеобеспечения переходят на альтернативные источники питания.

Атака на лицей. Источник: Ровенская областная государственная администрация. Развернуть

Также под ударом оказался один из ровенских лицеев, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль. К счастью, обошлось без жертв. Массированная атака на Ровенскую область продолжается.

Ровенский лицей. Источник: Ровенская областная государственная администрация. Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 15 октября в Луцке из-за российской атаки возникли перебои с электро- и водоснабжением. По данным Волынской ОГА, обломки сбитого беспилотника повредили линии электропередач в Луцкой общине. Аварийные бригады работали над устранением повреждений и восстановлением подачи воды.

Также OBOZ.UA писал, что российские войска последовательно атакуют теплоэлектроцентрали Киева и ключевые подстанции, через которые столица получает электроэнергию из других регионов. Таким образом враг пытается уничтожить критически важные участки энергетической инфраструктуры, чтобы затруднить поставки электроэнергии в город. Ремонтные работы затрудняются длительными воздушными тревогами и угрозой повторных ударов по аварийным бригадам.