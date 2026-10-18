На Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армии
На Волыни после российского...
Источник: Коллаж OBOZ.UA/Иллюстративное фото ГУР МО Украины/АрмияInform
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18 октября в поселке Маневичи Волынской области жителей района "Тридцатка" призвали срочно покинуть свои дома из-за сильного задымления. Ситуация возникла после российского удара по предприятию.
Об этом в Facebook сообщил председатель Маневичского поселкового совета Александр Гаврилюк. Он подчеркнул серьезность угрозы.
Что известно о ситуации в Маневичах
"Срочно! Жители "Тридцатки"! Требую! Покиньте свои дома, переберитесь к друзьям в другие части населенного пункта. Сильное задымление, ветер северный!" — написал Гаврилюк.
Глава общины также призвал местных жителей максимально распространить это предупреждение.
Сообщение председателя Манев...
Источник: Скриншот
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Последствия атаки РФ на Волынь
Напомним, в ночь на 16 октября российские войска атаковали Волынскую область десятками ударных дронов. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, в частности предприятия в Маневичах и Луцке.
По данным Волынской областной военной администрации, в результате удара по предприятию в Маневичах погиб один человек, ещё восемь получили ранения. На месте атаки возник пожар, к ликвидации последствий были привлечены спасатели.
Кроме того, в результате удара возникла угроза утечки аммиака, из-за чего местных жителей призвали следовать рекомендациям служб. В результате российской атаки также были повреждены объекты критической инфраструктуры и нарушено электроснабжение в области.
Реактивный "Шахед".
Источник: Российские СМИ
Другие атаки на Украину
16 октября российские войска атаковали Волынскую область ударными беспилотниками, в частности реактивными "шахедами". В Ковеле под удар попал местный таможенный терминал, а также загорелись около десяти грузовиков с полуприцепами. В результате атаки пострадал один человек.
Как писал OBOZ.UA, 17 октября российские войска совершили одну из самых массированных атак на Винницкую область с начала полномасштабного вторжения. В результате обстрела пострадали шесть человек, один из них находился в тяжелом состоянии.
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