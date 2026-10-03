На ЗАЭС готовят новое перемирие: МАГАТЭ выступило с заявлением

В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявили о переговорах по прекращению огня между украинской и российской сторонами, чтобы провести необходимые ремонтные работы на соседней Запорожской тепловой атомной электростанции. Там в результате обстрелов были повреждены трансформаторы, жизненно важные для внешнего снабжения ЗТАЭС электроэнергией.

Об этом в МАГАТЭ сообщили в соцсети Х. Генеральный директор Рафаэль Гросси подчеркнул: чтобы предотвратить риск ядерной аварии, все стороны должны проявлять максимальную военную сдержанность вблизи таких объектов.

Что известно

"МАГАТЭ получило информацию о серии атак дронов в течение последних недель, которые еще больше угрожали ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", — отмечается в сообщении.

В частности, речь шла также об ударах 19, 20 и 27 сентября по соседней Запорожской тепловой электростанции (ЗТЭС). В результате были повреждены трансформаторы, жизненно важные для внешнего электроснабжения ЗТЭС. Эта электростанция за время войны часто подвергалась отключениям внешнего электроснабжения.

В МАГАТЭ ведутся переговоры о локальном прекращении огня

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с Украиной и Россией о локальном прекращении огня. Это должно обеспечить проведение необходимых ремонтных работ на ЗТАЭС. Отмечается, что это будет восьмое прекращение огня, заключенное при посредничестве МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что атаки, угрожающие ядерной безопасности, остаются абсолютно неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены. Он призвал все стороны проявлять максимальную военную сдержанность вблизи таких объектов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российские захватчики на оккупированных территориях Украины не прекращают попыток подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме. Однако на пути этих планов стоят украинские защитники, которые ударами своих беспилотников сорвали такие попытки. В частности, оккупанты пытаются проложить от ЗАЭС линии электропередачи, однако украинские воины противостоят этому.