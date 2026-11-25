На Житомирщине в результате атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие

Утром 25 ноября российские войска атаковали Малинскую общину в Житомирской области. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

О последствиях вражеского обстрела сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По словам главы ОВА, российские войска нанесли удар по местному гражданскому предприятию. В результате пострадал один человек.

Еще одной целью стала автомобильная стоянка. Там погиб человек, а троих пострадавших доставили в местную больницу. Кроме того, взрывная волна повредила частные жилые дома.

На местах попаданий работают необходимые службы. Комиссия городского совета уже начала обследование поврежденных объектов, чтобы определить объем нанесенного ущерба. Областные власти поддерживают постоянную связь с руководством общины.

Бунечко призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя, поскольку угроза повторных российских ударов сохраняется.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Белую Церковь в Киевской области. Повреждения получили строительный гипермаркет "Эпицентр", "Новая почта" и другие объекты гражданского бизнеса. В результате обстрела погиб один человек, также возникли пожары, которые спасатели позже ликвидировали.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 25 ноября Россия выпустила по Украине 112 ударных беспилотников разных типов, среди которых было 66 реактивных "Шахедов". Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 88 вражеских дронов, в частности 47 реактивных. В то же время попадания зафиксировали в 18 локациях, а падение обломков сбитых БпЛА – в 13.