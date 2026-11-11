На Житомирщине в результате российской атаки пострадали четыре человека, среди них – полицейские

Всю ночь российские войска атаковали дронами Житомирскую область. Под вражескими ударами оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры сразу в пяти громадах, известно о поврежденных домах, частном предприятии и десятках автомобилей.

Пострадали четыре человека, среди них – полицейские. О последствиях террора войск РФ рассказал начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Враг бил по Житомирской области с вечера 10 ноября

По словам чиновника, с вечера 10 ноября российские войска нанесли многочисленные удары беспилотниками по Житомирской области.

"Под ударом были объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глыбочицкой, Олевской, Звягельской, Олиевской громадах. В результате вражеских атак пострадали жилые дома, частное предприятие и как минимум 20 автомобилей", – отметил Бунечко.

По состоянию на 08:24 было известно о четверых пострадавших. Среди них – полицейские, прибывшие на вызов после вражеской атаки и попавшие под повторный удар.

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ведутся работы по ликвидации последствий обстрелов", – заверил начальник ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 10 ноября нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры в Днепре. В результате атаки погибли трое людей, не менее четверых получили ранения. На территории объекта возник пожар, к ликвидации последствий привлекли экстренные службы.