Накапливали технику с лета: оккупанты усилили наступление на Гуляйпольском направлении – ДШВ

Российские оккупанты в последнее время усиливают наступление на Гуляйпольском направлении (Запорожская область). Противник накапливал технику еще с лета и уже провел несколько механизированных штурмов.

Об этом в эфире Эспресо рассказал старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Сергей Лефтер. Он подчеркнул, что из-за значительных потерь захватчики перегруппировывают подразделения и готовятся пополнять их резервами.

РФ накапливает силы для новых атак на Гуляйпольском направлении

По словам Лефтера, российские войска начали готовиться к усилению наступления на Гуляйпольском направлении еще летом. Они накапливали бронетехнику, чтобы использовать ее для штурмов в неблагоприятную погоду.

Старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ добавил, что на этом участке фронта уже произошло несколько механизированных атак, и хотя в течение последней недели оккупанты реже использовали бронемашины, интенсивность их действий не снизилась.

Военный сообщил, что против украинских подразделений на этом направлении противостоят значительные силы российской армии. Из-за значительных потерь российское командование вынуждено перегруппировывать часть бригад, а ситуация в этом районе остается динамичной.

"Сейчас фиксируем, что из-за больших потерь противника происходит перегруппировка некоторых его бригад, действующих в нашей полосе ответственности. Ожидается, что противник будет вводить резервы, чтобы восполнить потери. С другой стороны, есть достоверная информация, что у противника достаточно сил и средств, чтобы восполнить все свои потери", – объяснил Лефтер.

Он добавил, что за последние семь дней украинские военные ликвидировали и ранили на Гуляйпольском направлении около 900 оккупантов, что является самым высоким показателем потерь российской армии на этом участке фронта за последние два месяца.

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, российские войска после оккупации Гуляйполя используют город как логистический плацдарм для накопления личного состава и техники и подготовки новых атак. По оценке украинской разведки, таким образом оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Запорожья и блокирования областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам украинских военных, на Гуляйпольском направлении все чаще случаются случаи самоликвидации российских пехотинцев. Одна из причин – тактика просачивания небольшими пехотными группами, которой продолжает придерживаться страна-агрессор РФ.