Блог | Надпись "Дети" не остановила российскую авиацию. Так почему сейчас омбудсменка РФ вспомнила о детях?

Уполномоченная по правам человека фашистской федерации Яна Лантратова после освобождения ЗАЛОЖНИКОВ в Олешках заявила о зверствах украинских воинов против мирных жителей.

Я никогда не забуду, как нацисты, чтобы выйти из окружения, украли коляски с маленькими детьми, а потом просто выбрасывали этих детей – говорит она.

Заявление Яны Лантратовой рассчитано на европейских ультраправых и ультралевых, а также на внутреннее применение в России.

В Украине прекрасно понимают, что эта история – полный фейк. Ложь легко распознать не потому, что мы уж слишком верим в моральные качества украинских воинов, а потому, что прикрытие мирными жителями НЕ РАБОТАЕТ против россиян!

Возможно, можно было бы украсть те коляски с детьми и прикрыться ими, если бы мы воевали против американцев, британцев или других ЛЮДЕЙ.

Но мы воюем не с людьми, а с моральными выродками, у которых от людей есть только палец, чтобы нажать на спусковой крючок. Ничего другого человеческого у них нет.

Потому что надпись "ДЕТИ!" размером в несколько метров возле Мариупольского драмтеатра НЕ остановила российских летчиков и не помешала им сбросить бомбы на детей. Напомню: не на солдат, прикрывшихся детьми, а просто на детей с мамами, которые прятались там от обстрелов.

Никакие дети не остановили оккупантов в Буче и Ирпене, когда они расстреливали машины мирных жителей, пытавшихся выехать из ада.

Украинские воины прекрасно знают, что никакие мирные жители не остановят северного дикаря, пришедшего убивать. Поэтому тащить с собой коляски с детьми, чтобы русский Иван не стрелял, – история абсолютно бессмысленная и нереальная.

История Лантратовой в очередной раз свидетельствует о том, что во власти фашистской федерации просто нет нормальных людей. Те, кто там есть, – абсолютные подонки, калиброванная мерзость и циничные чудовища. Даже если это привлекательные женщины, которые сетуют на камеру, как им жаль людей, которых убивает их страна.