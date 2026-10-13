"Нас спасло то, что мы купали сына": житель дома в Харькове, где произошло обрушение из-за атаки РФ, рассказал о трагедии. Видео
Россияне атаковали Харьков
Житель многоэтажного дома в Харькове, по которому вечером 12 октября попали оккупанты, рассказал о трагедии. По словам Дмитрия, его, жену и маленького сына спасло то, что они купали сына.
В то же время теща мужчины погибла, поскольку отдыхала в другой комнате. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Мужчина рассказал, что во время российской атаки он был с женой и трехлетним сыном в ванной.
"Нас спасло то, что мы купали сына. Мы были с женой в ванной, купали его. И в этот момент произошел взрыв. Нас спасло то, что мы были там, а иначе нас бы уже не было…", – подчеркнул он.
Житель поврежденного дома ра...
Источник: Скриншот
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Последствия российского нападения.
Источник: Скриншот
К сожалению, теща Романа погибла. В момент нападения она находилась в комнате.
"Она не успела. Вот здесь была ее спальня", – рассказал он, указывая на дом.
Последствия российского нападения.
Источник: Скриншот
Что предшествовало
Поздно вечером в понедельник, 12 октября, российская армия нанесла ракетный удар "Бандероли" по Харькову. В результате одного из ударов значительные разрушения получил многоквартирный жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие.
Последствия вражеского обстрела
Последствия вражеского обстрела
Как писал OBOZ.UA, утром 12 октября Россия также нанесла удар по Харькову и обстреляла многоэтажные дома. В результате утренних атак в городе пострадали как минимум 19 человек, в том числе двое детей.
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