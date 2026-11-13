"Наступать нужно там, где есть возможность": в ДШВ объяснили логику контрнаступательных операций ВСУ

Украинское военное командование при планировании наступательных операций должно прежде всего оценивать шансы на достижение конкретного результата. Поэтому для проведения контрнаступления выбирают те участки фронта, где Силы обороны имеют реальные возможности для успеха, а не просто пытаются атаковать противника на самых сложных направлениях.

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Апостол, сообщает медиа. Он пояснил, что решение о проведении наступательных операций зависит от соотношения сил и возможностей украинских подразделений на конкретных участках фронта.

Как в ДШВ определяют направления для наступления

Отвечая на вопрос, почему украинские войска проводят наступательные операции на одних направлениях, тогда как на других продолжают сдерживать российское давление, Апостол объяснил принцип выбора участков для атак.

"Наступать нужно там, где есть возможность, где можно добиться успеха", – подчеркнул командующий.

По его словам, попытка наступать на позиции хорошо подготовленного и численно превосходящего противника не обязательно принесет желаемый результат. Поэтому перед началом операции необходимо оценить обстановку, силы врага и собственные возможности.

Командующий Десантно-штурмов... Источник: Facebook/ДШВ ВСУ Развернуть

Апостол также обратил внимание на разницу между наступательными действиями и стабилизацией фронта. Если во время наступления военные стремятся достичь конкретного результата и изменить ситуацию в свою пользу, то стабилизационные мероприятия предполагают прежде всего сдерживание противника и истощение его наступательного потенциала.

В то же время, по словам командующего, результативность военных операций нельзя оценивать исключительно по количеству освобожденных территорий или глубине продвижения. Важно также учитывать, как проведенные действия влияют на общую ситуацию на фронте.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах операции "Вивальди", во время которой украинские защитники деоккупировали 125–140 квадратных километров территории. Операцию проводили подразделения Третьего армейского корпуса на Донетчине.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины нанесли удары по трем пунктам управления беспилотниками российских войск. В Генеральном штабе ВСУ раскрыли подробности операции и сообщили о поражении вражеских объектов на временно оккупированных территориях.