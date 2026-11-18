Наводил огонь: СБУ задержала корректировщика РФ в "серой зоне" на Донетчине

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала корректировщика, который неподалеку от линии фронта на Донетчине наводил вражеские обстрелы на позиции ВСУ. "Целями" злоумышленника были замаскированные пункты управления ударными и разведывательными дронами украинских войск.

Также он интересовался размещением самоходных артиллерийских систем ВСУ, чтобы слить информацию врагу. Предателем оказался безработный из Николаевки. Об этом сообщила Служба безопасности Украины

Что известно

Контрразведка Службы безопасности выявила и задержала российского агента неподалеку от линии фронта на Донетчине. Злоумышленник, находясь в 4 километрах от передовой, наводил вражеский огонь на боевые позиции первого эшелона Сил обороны на Славянском направлении.

Основными "целями" корректировщика были замаскированные пункты управления ударными и разведывательными дронами украинских войск, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Также фигурант отходил вглубь территории, чтобы установить огневые позиции самоходных артиллерийских систем ВСУ и "слить" их российским захватчикам.

Агента выявили и задержали

Предателем оказался завербованный врагом безработный житель Николаевки. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда публиковал в Телеграм-каналах призывы к захвату региона. На врага он работал в надежде на "эвакуацию" на вражескую сторону и оформление российского гражданства.

"Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли планы РФ и задержали агента в "серой зоне", когда он готовил новую порцию информации для передачи врагу", – говорится в материале.

Во время обысков у задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время фигурант находится под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал обстрелы оккупантами Краматорска Донецкой области. Коллаборантом оказался завербованный врагом местный таксист. В частности, его интересовали места сосредоточения личного состава и техники украинских войск, а также ключевые электроподстанции города.