Самая массовая сдача в плен за 12 лет войны: новые свидетельства военных РФ, взятых в плен во время операции "Вивальди". Видео

Более 250 российских военнослужащих, среди которых десятки офицеров, попали в плен в ходе трех этапов операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Пленники рассказали о голоде, истощении, отсутствии эвакуации раненых и управленческом хаосе в российских подразделениях, из-за которого военные все чаще оказываются в ситуации, когда не могут выполнять приказы командования.

Об этом сообщил Третий армейский корпус. Военные обнародовали видео массовой сдачи оккупантов в плен и их разговоров с командиром корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким.

Российские военные рассказали о голоде и истощении

На обнародованных кадрах пленные россияне рассказывают, что из-за отсутствия провизии на позициях были вынуждены есть крапиву и кору, а также охотиться на диких животных. С водой ситуация, по их словам, была настолько сложной, что для утоления жажды они собирали дождевую воду, а порой пили даже собственную мочу.

Пленные россияне рассказываю... Источник: Скриншот Развернуть

Один из российских офицеров во время разговора с Билецким подтвердил, что личный состав массово гибнет от голода и истощения.

По словам пленных, раненых российских военных не эвакуируют с позиций. Поэтому единственным шансом выжить для них остается самостоятельно доползти до точки эвакуации.

Российские командиры теряют контроль

Еще одной причиной массовой сдачи в плен в Третьем армейском корпусе называют управленческий хаос в российских штабах. По словам украинских военных, под давлением "Тройки" российские подразделения начали терять контроль над ситуацией на поле боя.

В частности, в плен все чаще попадают не только пехотинцы, но и военнослужащие, выполняющие специализированные задачи.

"Сейчас в нескольких российских полках начался развал. Именно поэтому в плен попадает даже не пехота, а пилоты БПЛА, минометчики, специалисты РЭБ. Мы пехоту в окопах встречаем реже, чем специалистов", – заявил Билецкий.

По его словам, это свидетельствует о проблемах не только на уровне отдельных позиций, но и в системе управления российскими подразделениями.

Российские солдаты сдаются целыми ротами

"Плен – лучшее, что могло с вами случиться"

Пленные российские офицеры также рассказали, что примерно восемь месяцев назад ситуация на этом направлении резко изменилась. По их словам, продвижение российских войск остановилось после обострения противостояния с Третьим армейским корпусом, а выполнять приказы командования стало все сложнее.

В то же время российские военные, по словам украинской стороны, оказались между угрозами собственного командования и фактической потерей возможности нормально обеспечивать свои подразделения.

Командир Третьего армейского... Источник: Скриншот Развернуть

Обращаясь к пленным, Билецкий заявил, что сдача в плен в их ситуации – единственный шанс сохранить жизнь.

"Плен – лучшее, что могло с вами случиться, потому что в ближайшее время ваши военные окажутся в еще большем аду", – сказал командир корпуса.

Напомним, за три сезона операции "Вивальди" Третий армейский корпус под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого освободил 176 км² на Лиманском направлении, уничтожил более 5 тысяч врагов и взял в плен 250 российских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA:

В рамках операции "Вивальди" Силы обороны освободили три села в Донецкой области – Новое, Ридкодуб и Катериновку. Также украинские военные восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

В рамках наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус применил наземные роботизированные комплексы разминирования. В частности, на направлении Шандриголового роботы за две ночи расчистили около 30 км маршрутов, что позволило снизить риски для саперов.