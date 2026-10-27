Наземный транспорт не мог добраться: украинские воины эвакуировали еще двоих раненых с помощью беспилотного воздушного кейсевака StarGate. Фото и видео

Военнослужащие 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 в течение недели провели две воздушные эвакуации раненых с поля боя с помощью беспилотного кейсэвака StarGate. Наземный транспорт не мог добраться до позиций из-за сложного рельефа, водных преград и угрозы вражеских FPV-дронов.

О проведении операций и спасении бойцов рассказали на Facebook-странице 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2. К подготовке и выполнению миссий также присоединилась команда SkyFall, которая разрабатывает и производит кейсэвак StarGate.

Эвакуация с поля боя

Спасенные военнослужащие – 25-летний Евгений с позывным "Изюм" и 24-летний Артем с позывным "Колобок". Оба получили тяжелые ранения конечностей и находились на позициях в серой зоне, примерно в пяти километрах от государственной границы с Россией.

Из-за опасности и сложных условий добраться до них наземным транспортом было невозможно. Воздушная эвакуация оставалась единственным доступным способом доставить бойцов к медикам.

В течение недели военнослужащие CODE 9.2 спланировали, подготовили и провели две эвакуационные миссии. Для их выполнения потребовалось слаженное взаимодействие нескольких подразделений, привлечение дополнительных сил и средств и организация огневого прикрытия.

В частности, для подавления вражеских позиций применяли тяжелые ударные дроны Vampire.

Провели две воздушные эвакуации раненых. Источник: 475-го ОШП "CODE 9.2"

Полет без GPS

Во время одной из операций беспилотный кейсэвак StarGate преодолел почти 30 км до позиции раненого военнослужащего, а затем столько же в обратном направлении – уже с бойцом на борту.

В районе проведения миссии противник активно применял средства радиоэлектронной борьбы, пытаясь полностью подавить GPS. Однако навигационная система на базе искусственного интеллекта, установленная на борту беспилотника, и мастерство пилотов позволили выполнить полет без спутниковой навигации и успешно завершить эвакуацию.

Командир 475-го ОШП CODE 9.2 Александр Настенко с позывным "Флинт" отметил, что следующая задача подразделения – использовать полученный опыт для подготовки экипажей и сделать такие операции системной практикой.

"В дальнейшем мы планируем внести изменения в штатную структуру нашего полка и создать в составе медицинской роты отдельное отделение санитарной авиации. Оно будет специализироваться непосредственно на эвакуации раненых с поля боя воздушным транспортом", – подчеркнул командир.

Провели две воздушные эвакуации раненых. Источник: 475-го ОШП "CODE 9.2"

Провели две воздушные эвакуации раненых. Источник: 475-го ОШП "CODE 9.2"

Провели две воздушные эвакуации раненых. Источник: 475-го ОШП "CODE 9.2"

Провели две воздушные эвакуации раненых. Источник: 475-го ОШП "CODE 9.2"

Провели две воздушные эвакуации раненых. Источник: 475-го ОШП "CODE 9.2"

Ранее OBOZ.UA сообщал, как бойцы 63-й ОМБр вывели 8 гражданских из Лимана и закрыли их собой от FPV-дрона.