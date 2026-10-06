Не только НПЗ и военные объекты: на территории России есть уникальные цели, удары по которым могут стать кошмаром для агрессора

В 2026 году Украина значительно нарастила количество ударов по территории России, выводя из работоспособного состояния нефтеперерабатывающие заводы, склады, предприятия ВПК, военные объекты и т.д. Но дело в том, что на территории страны-агрессора есть абсолютно уникальные цели, поражение, разрушение и уничтожение которых могут остановить целые отрасли и логистические направления, а также парализовать города и регионы.

Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

С 2022 года я периодически публиковал информацию об уникальных образцах российской военной техники, которые уничтожались в зоне боевых действий. Со временем, испытывая дефицит бронетехники из-за высоких потерь, РОВ вынуждены были выводить на поле боя образцы, существовавшие иногда в единичных экземплярах и которые российский ВПК уже никогда не сможет повторить.

Самые яркие примеры – это уничтожение в Украине практически всех боевых машин огнеметчиков БМО-Т, уникальной боевой машины "судного дня" на базе танка Т-80 "Ладога", музейный БТР-90 и другие.

БМО-Т. Источник: скриншот из видео

Если же говорить об авиационной компоненте, то за время полномасштабной войны Воздушно-космические силы РФ потеряли уникальные летные лаборатории А-60 и А-100, самолеты ДРЛО А-50У (из пригодных к полетам осталось всего три) и т.д.

Самой болезненной для ВКС РФ стала операция СБУ "Паутина" (1 июня 2025 года), в ходе которой была уничтожена большая часть стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС, которые Россия производить не имеет возможности.

Но это что касается боевой техники, а вот помимо нее в РФ есть множество инженерных сооружений либо технических средств, существующих в единичном экземпляре – от функциональности которых зависят целые отрасли либо выживаемость целых регионов.

О некоторых из них мы сегодня и поговорим.

Последствия – катастрофические

Енисей – это самая полноводная река России с очень мощным течением, преодолевать которое суднам, идущим встречным курсом, крайне непросто. Риски особенно повышаются для судоходства в районе Казачинского порога.

Для того чтобы преодолеть его, применяется туер (от фр. toueur). Это специальное речное судно-буксир, использующее цепной пароход, что позволяет ему передвигаться по поверхности реки вдоль цепи или троса, проложенного по дну. Это обеспечивает стабильный ход без рисков быть подхваченным течением и разбиться в бурном потоке о берег.

В России существует всего одно судно туер – это дизель-электроход "Енисей", построенный в далеком 1964 году на Красноярском судоремонтном заводе. Именно этот туер круглосуточно работает на Казачинском пороге, примерно в 235 км ниже по течению от Красноярска, осуществляя прохождение судов против течения реки.

Дизель-электроход "Енисей". Источник: Artem Svetlov/Wikipedia.org

За работоспособностью дизель-электрохода тщательно следят, и он регулярно проходит капитальные ремонты (последние крупные обновления двигателей и лебедок проводились в 2022–2025 годах). Но если по какой-то причине он поломается, затонет или, например, сгорит, то судоходство на Енисее остановится. По сути, часть реки, начиная с Казачинского порога, окажется в своеобразной блокаде.

Казалось бы, речь идет о каком-то старом электроходе, а на самом деле от него целиком и полностью зависит судоходство, со всеми вытекающими, по само1 полноводной реке России.

Если уж мы заговорили о Енисее, то стоит вспомнить и уникальное инженерное строение – судоподъемник Красноярской ГЭС.

Он был построен в 1982 году и на сегодняшний день это единственный в России и уникальный по конструкции продольно-наклонный рельсовый судоподъемник.

Принцип и особенность его работы в том, что вместо привычных шлюзов он использует гигантскую платформу на рельсах шириной 9 метров для помещения в нее судна и последующей перевозки через гребень плотины, преодолевая перепад высот в 100 метров.

Остановка же (по неопределенным и многообразным причинам) работы этого судоподъемника также заблокирует проход судов по реке.

Не менее интересным является вопрос энергетики.

В России критически важным не просто для отдельно взятого города или области, а без преувеличения для всей страны является Центральный диспетчерский узел системного оператора Единой энергетической системы (Москва).

Дело в том, что ЕЭС России представляет собой синхронно работающее энергообъединение, которое охватывает не только Москву и область, но и, по сути, синхронизирует частоту тока и переток энергии от европейской части РФ до Сибири и Урала.

В случае ЧП (например, падения неких неустановленных обломков) начнутся веерные отключения по большей части РФ, что повлечет за собой каскадное отключение электростанций, остановку систем жизнеобеспечения городов (водоканалы, отопление), связи и железных дорог в масштабах нескольких часовых поясов.

Удивительно, что на такую территориально большую страну, как Россия, до сих пор для обеспечения большей ее части электроснабжением, причем в критически важной европейской части, "сосредоточен" один объект, от функциональности которого зависит стабильность тысяч городов и благополучие десятков миллионов населения.

Центральный диспетчерский уз... Источник: ОМГТУ Развернуть

Продолжать можно долго, перечисляя критически важную технику, существующую в единичном экземпляре, или инженерное сооружение, или важный узел, от которых зависит весь регион, федеральный округ, или большая часть страны-агрессора... В России таких уникальных целей очень много, что делает ее крайне уязвимой, ведь при потере таковых большинство из них российская промышленность не сможет произвести, построить, повторить.

Выводы

Украина вывела из работоспособного состояния более 50% российской нефтепереработки. Мы уничтожили большую часть крупнейших складских и логистических узлов российских маркетплейсов. Силы обороны Украины проделали колоссальную работу по ослаблению России экономически, технически, технологически и т.д.

Но есть уникальные цели, уничтожение которых значительно масштабируют уже нанесенный урон, парализуя целые регионы. Таких целей много и их нейтрализация является с моральной и юридической точки зрения вполне уместной – как зеркальный ответ на тот террор, который масштабирует Россия пятый год подряд против Украины.

Цели известны. Их все не спрятать и не защитить. Осталось только дать "зеленый свет" на уничтожение?