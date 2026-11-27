Не только "Рассвет": Россия разрабатывает еще одну систему спутниковой связи для армии – ГУР

В России разрабатывают еще одну систему спутниковой связи для своей армии, помимо уже существующей "Рассвет". Россияне намерены вывести в космос 240 аппаратов этой системы.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью британскому изданию The Times. Сейчас в стране-агрессоре планируют вывести на орбиту 924 спутника до 2035 года.

Что известно

Речь идет о российском проекте "Инносеть". Ее разработкой занимается компания "Геоскан", базирующаяся в Санкт-Петербурге.

По словам Скибицкого, Россия имеет 10-летний план развертывания спутниковых сетей в интересах своих вооруженных сил. Это не только система "Рассвет", но и новый проект – "Инносеть".

Он отметил, что до 2036 года россияне намерены развернуть в космосе 240 аппаратов этой системы.

Заместитель начальника ГУР МО рассказал, что план агрессора в отношении "Рассвета" – вывести на орбиту 924 спутника до 2 035 года.

Также он подчеркнул, что развертывание российских низкоорбитальных спутниковых сетей представляет глобальную угрозу.

"(При условии полноценного развертывания системы "рассвет". – Ред.) Россия могла бы оснащать различные виды вооружений приемниками этой сети и использовать их по всему миру. Это позволило бы Москве применять морские дроны или БПЛА в регионах далеко за пределами Черного моря – в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке", – подчеркнул Вадим Скибицкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российская программа по созданию собственной низкоорбитальной спутниковой системы связи "Рассвет", которую разрабатывает компания "Бюро 1440", столкнулась с очередным инцидентом. Спутник "Рассвет-3" под номером 17 (идентификатор NORAD 100083) 30 октября сгорел в плотных слоях атмосферы.